En una serie de anuncios para los próximos días, el ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó ayer la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a partir de noviembre, un acuerdo en la cadena de producción y venta de electrodomésticos, un nuevo plan de precios y un "refuerzo alimentario para adultos sin ingresos".

Massa adelantó que a partir del 1° de noviembre se utilizará una suba del mínimo no imponible que pasará de los $280.700 actuales a "estar por encima de los $330.000 para garantizar que los trabajadores no pierdan en el impuesto a las Ganancias lo que ganan en horas extras y en la paritaria".

Esta decisión ya fue conversada con el presidente Alberto Fernández y con "todos los que participaron en las decisiones de gobierno", obligó al ministro, en declaraciones a Radio Rivadavia. Agregó que la "AFIP está terminando las proyecciones" y que en los próximos días habrá una reunión de "organizaciones gremiales con el Poder Ejecutivo".

Ritmo inflacionario

Al ser consultado sobre la inflación, que en septiembre fue del 6,2%, Massa remarcó que "no me conforma ni me gusta", pero recordó que cuando asumió la cartera unificada de Economía el indicador era de 7,4% y que " tomamos decisiones macroeconómicas con la intención de empezar a recorrer un camino descendente".

"Los resultados se van viendo despacio", dijo para enfatizar que las medidas futuras son para "consolidar" el camino descendente porque "la inflación es el peor castigo que puede tener un trabajador en la Argentina".

En cuanto a las versiones de un "congelamiento" de precios y salarios, deseando que "congelamientos dictados por la idea de que la fuerza del Estado alcance no creo que funcionen. Sí creo en un trabajo acordado con las empresas de consumo masivo que entre 20 y 25 representan el 65% de lo que consumen los argentinos".

Acuerdos de precios

En una misma mesa de negociación, dijo Massa, se ponen los "mecanismos en los que el Estado puede dar certidumbre" como programas de fomento de exportaciones, de incentivo a la producción, garantías de importación, entre otros, "y tiene que haber un acuerdo no sólo de mes a mes como con Precios Cuidados, sino de más largo plazo, que le dé varios meses de certidumbre al consumidor".

Ese plan de largo plazo será llamado Precios Justos y tendrá la obligación de las empresas de colocar el precio final en el paquete del producto, distinguido Massa, para agregar que también se está trabajando en un "tablero de controladores en línea".

"Todo esto lo venimos discutiendo con las empresas de productos masivos" entre las cuales el ministro incluyó los medicamentos; para alcanzar un acuerdo "más amplio que Precios Cuidados y más largo en el tiempo", en un trabajo en el que participan las empresas, la Secretaría de Comercio, AFIP, Secretaría de Industria "y sobre todas las cosas en una mesa de acuerdo con los trabajadores de cada actividad y de esas empresas, sobre la base de entender que todos tenemos que ceder un poco".

Massa insistió en que en la Argentina todos "tenemos que trabajar para reducirla" (la inflación) y remarcó: "No existe la magia. Los que dicen que con un chasquido de dedos se baja la inflación te llenan de frustraciones", en obvia alusión al ex presidente Mauricio Macri, quien dijo que la inflación "no es un problema" antes de asumir su mandato en el 2015.

El oficial comentó además que detectaron en "cadenas de insumos difundidos varias empresas que en el mercado local venden la tonelada de su producto a 1.200 dólares" y al contado, mientras que en Chile, la misma empresa lo comercializa "con pagos de a 60 y 90 días". Por eso, sostuvo que "no puede haber situaciones de abuso de por el contexto".

Refuerzo alimentario

Por otra parte, explicó que "estamos terminando una propuesta junto con Anses, para ponerla en la calle operativa en los próximos siete días", que consiste en un "refuerzo alimentario" para los adultos más vulnerables, desempleados, sin planes y sin ingresos.

"Tenemos una reunión pendiente con (la titular de Anses, Fernanda) Raverta y con el Presidente", aclaró Massa para agregar que el objetivo de la medida es que a los grupos más vulnerables "les dé una oportunidad de acceder a un refuerzo alimentario que tiene su origen de financiamiento en el programa de fomento exportador".

Precisó que se trata de un "refuerzo alimentario para adultos mayores sin ingresos", que se instrumentará desde Anses y que será "para los que no tienen nada, ni empleo, ni seguro de desempleo ni plan".

Por otra parte, indicó que en la semana del 23 de octubre "la Secretaría de Comercio, las empresas y los bancos estaremos poniendo en marcha" un plan de acceso a electrodomésticos con planes de cuotas fijas, con foco en TV, celulares y acondicionadores de aire de bajo consumo.

Presupuesto 2023

Respecto del proyecto de ley del Presupuesto que inició ya su debate en la Cámara de Diputados, Massa reiteró el pedido de que los legisladores votaron "este Presupuesto u otro", porque "sin Presupuesto no hay hoja de ruta"

Cabe recordar que a fines de 2021 la oposición, al rechazar el proyecto de ley de Presupuesto enviado por el gobierno y no elevar una propuesta, dejó sin Presupuesto Nacional a la gestión.