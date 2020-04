Se viven momentos complicados en el deporte argentino, y esto no tiene nada que ver con la pandemia del coronavirus. Es que la marplatense Ayelén Tarabini decidió retirarse de la gimnasia denunciando maltratos por parte del head coach del seleccionado nacional.

En una dura y extensa carta que publicó en su cuenta de Twitter, la gimnasta de 27 años, que fue número 1 del ránking mundial FI en 2015 en viga y piso, justificó su decisión. "Mucha gente me escribe para preguntarme si voy a clasificar a los Juegos de Tokio y la respuesta es no", afirmó. Según Ayelén, la filosofía de trabajo del entrenador brasileño Roger Medina "no era para nada acorde a mi edad y a las lesiones que tuve en mi carrera. Él dijo que todas éramos iguales y que no le importaba la que tenía 13 años o 27. Todos los días hacíamos la misma preparación física, los mismos ejercicios sin importar nada". "Pretendía que hiciera 30 dobles mortales por día sin entrar en calor. Tras una etapa muy dura y mal entrenamiento, cuando volví a mi gimnasio, sufrí un desgarro de más de cuatro centímetros, casi me vuelvo a romper el tendón de Aquiles", agregó Tarabini, quien sufrió esa lesión en 2011 en el pie izquierdo y 2015 en el derecho.

Tras una fuerte pelea en la previa a la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima, donde finalmente no pudo competir, en octubre volvió al equipo y viajó a Alemania para competir en el Mundial clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero, allí, Medina no la dejó competir en la prueba de piso, decisión que fue apoyada por la Confederación Argentina de Gimnasia, situación que precipitó el retiro de Tarabini. "Me duele en el alma por todo lo que le di al país y a la gimnasia argentina, y que no valoraron nada", cerró su misiva.