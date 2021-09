Nacieron Entre Ríos y Corrientes

1814 - El director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, firmó el decreto de creación de dos provincias, Entre Ríos y Corrientes, fijando sus jurisdicciones. Aunque, en ese momento el directorio se reservó el derecho a nombrar a los gobernadores de los nuevos territorios nacionales.

Juan José Paso: una vida histórica

1833 - Murió Juan José Esteban del Passo más conocido como Juan José Paso, quien fue un político y doctor en leyes que promovió la Revolución de Mayo, fue secretario de la Primera Junta de Gobierno, miembro del Primer y Segundo Triunvirato y diputado del Congreso de Tucumán que declaró la Independencia Argentina en 1816.

La iglesia de Montserrat abre sus puertas

1865 - Se produjo la inauguración de la Iglesia de Monserrat, tras concluirse en la ciudad de Buenos Aires la construcción de la misma y se la bendijo como nueva Iglesia de Nuestra Señora de Monserrat, que comenzó a edificarse en 1755. El párroco de aquel momento era el Padre Manuel Velarde. El Templo es de estilo romántico, con detalles bizantinos.

Un ícono del barrio de Montserrat.

Nelly Omar: tanguera de ley

1911 - Nació Nilda Elvira Vattuone más conocida como Nelly Omar, quien fue una actriz, compositora y cantante de tango y folclore que recibió múltiples premios y honores hacia el final de su vida. Algunas de sus canciones más destacadas fueron "Callecita mía", "Amar y callar", "Sur", "Desde el alma", "Muchacho" y "El adiós de Gabino Ezeiza".

De Cúcuta para el mundo

1924 - En la ciudad colombiana de Cúcuta se fundó el equipo de fútbol Cúcuta Foot-ball Club (actual Cúcuta Deportivo) siendo el cuarto club más antiguo del país. Disputó 66 temporadas en Primera División y se adjudicó el torneo en 2006, y ocupó el segundo puesto en 1964. Su estadio se llama General Santander y tiene capacidad para 42 mil personas.

Cúcuta es uno de los equipos más antiguos de Colombia.

José Feliciano: talento y romanticismo

1945 - Nació José Monserrate Feliciano García, quien es un cantante y guitarrista puertorriqueño que es considerado el primer hispanoamericano en introducirse al mercado de la música en inglés. Algunas de sus canciones más destacadas son "Light my fire", "Feliz Navidad", "Che Sarà", "No hay sombra que me cubra" y "Paso la vida pensando".

Joe Perry: guitarrista de alto nivel

1950 - Nació Anthony Joseph Pereira más conocido como Joe Perry, quien es un guitarrista de hard rock estadounidense, integrante de la banda Aerosmith. Es considerado por buena parte de la crítica como uno de los mejores guitarristas de Rock del mundo. Algunos de los discos de la banda son "Get A Grip", "Permanent Vacation", "Nine Lives" y "Pump".

Joe Perry junto a Steve Tyler.

Día Nacional del Terapista Ocupacional

1956 - Cada 10 de septiembre se festeja en la Argentina el Día Nacional del Terapista Ocupacional. La Terapia Ocupacional (T.O.), según la definición de la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales, es una profesión que interviene en los ámbitos sanitario, educativo, laboral, judicial y social-comunitario.

Tragedia en Monza

1961 - En el circuito italiano de Monza, mueren 16 espectadores y el piloto alemán Wolfgang von Trips en un accidente mientras se desarrollaba la edición número 31 del Gran Premio De Italia de la Fórmula 1. Von Trips tocó las ruedas de otro piloto que venía detrás, Jim Clark y el vehículo del teutón salió disparado hacia una zona abarrotada de público.

Gustavo Kuerten: "Guga" para todos

1976 - Nació Gustavo Kuerten, quien es un ex tenista brasileño que llegó a ser número 1 del ránking ATP durante 43 semanas entre finales de 2000 y finales de 2001. Se adjudicó tres veces Roland Garros (1997, 2000 y 2001), único Grand Slam que ganó. En cuanto a los títulos totales ganados fueron 20, entre ellos Montecarlo, Roma, Hamburgo y Cincinnati.

Gustavo Kuerten llegó a ser número 1 del mundo.

Cliff Robertson: otra leyenda que se fue

2011 - Murió Clifford Parker Robertson III más conocido como Cliff Robertson, quien fue un actor estadounidense, que ganó el Premio Oscar en 1968 como mejor actor por su participación en la película "Charly". Otras filmaciones destacadas fueron "Spiderman", "La brigada del diablo", "La batalla de Midway", "La fuerza del viento" y "Árbol familiar".