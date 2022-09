Desde hace años en la Argentina se celebra el Día del Empleado de Comercio cada 26 de septiembre porque en esa fecha de 1934 (durante la presidencia de Agustín Pedro Justo) fue sancionada la Ley N°11.729, que legisló las relaciones del trabajo.

Esa ley fue histórica para muchos trabajadores argentinos, ya que fue la primera en el país que (haciéndose eco de los cambios a nivel laboral que ya ocurrían en naciones más desarrolladas) determinó ciertas normas protectoras de la estabilidad en el empleo, beneficios vacacionales, garantías por accidentes laborales, entre otras cuestiones.

La Ley N°11.729 fue el antecedente de los estudios y leyes que devinieron décadas más tarde, en las CYMAT (condiciones y medio ambiente de trabajo), impulsadas por estudios del CEIL CONICET.

El Código de Comercio de la República Argentina estuvo vigente desde el 10 de septiembre de 1862, pero le faltaba una actualización en su capítulo laboral que reglamentara las relaciones entre empleados y empleadores. Fue el entonces diputado nacional Alfredo L. Palacios que en 1913 él proyectó la actualización de la norma, para proteger la estabilidad en el empleo en el sector, lo que fue rechazado por las mayorías parlamentarias durante más de 20 años.

Agustín P, Justo (Archivo).

No obstante, comenzó un proceso evolutivo con Adolfo Dikman, diputado nacional, quien presentó el proyecto de Ley; y Ángel G. Borlenghi, secretario general del gremio mercantil.

En los años '30, Borlenghi y Dikman fortalecieron la Federación de Empleados de Comercio de la Capital Federal y se organizó la Confederación General de Empleados de Comercio, que goza de la personería Gremial N°1, y agrupa a más de 300 filiales.

Un decreto presidencial

Sus esfuerzos permitieron la aprobación del proyecto el 26 de septiembre de 1933, pero fue vetado por el entonces presidente Gral. Agustín P. Justo, con el argumento que contenía una cláusula de efecto retroactivo.

Con la consigna "vacaciones pagas e indemnización por despido" volvieron a presionar al Congreso que decidió tratar nuevamente el proyecto. Fue la Ley N°11.729 en septiembre de 1934, la base de la legislación del contrato individual y sustento de la doctrina y la jurisprudencia laboral.

Es por eso que el Día del Empleado de Comercio se estableció en esa fecha por medio de la Ley 26.541 (sancionada en noviembre de 2009), lo que fue ratificado en el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad.

El propósito del Día del Empleado de Comercio es la conmemoración de esos logros de los trabajadores y preservar vigente una conquista laboral que benefició no solo a los que se desempeñan en esta actividad, sino también a todos los trabajadores del sector privado.

Efemérides: otros hechos

Cosme Argerich: médico de campaña

1758 - Nació Cosme Mariano Argerich, quien fue un médico que participó activamente en la Revolución de Mayo de 1810. Actuó en las invasiones inglesas como oficial segundo, pero con el inicio de las batallas se destacó como cirujano en la tienda de campaña. También fue cirujano en el Ejército del Norte.

Bryan Ferry: un artista con estilo

1945 - Nació Bryan Ferry, quien es un músico, cantautor y actor británico que se destacó por su música sobre todo en la década del 70, cuando cosechó varios éxitos. Algunas de sus canciones más importantes son "This is tomorrow", "Tokyo Joe", "Sign of the times" y "Slave to love".

Olivia Newton-John: música y cine

1948 - Nació Olivia Newton-John, quien fue una cantante y actriz australiana que alcanzó gran éxito con su música en la década del 70, 80 y parte de los 90. Tiene varias canciones destacadas como "Physical", "Magic", "I honestly love you", "You're the one that I want" y "Have you never been mellow".

Serena Williams: la reina del tenis

1981 - Nació Serena Jameka Williams Price, quien es una tenista profesional estadounidense que estuvo en la cima del ranking de este deporte por espacio de 319 semanas. Se adjudicó 75 títulos de la ATP, entre ellos 23 Grand Slams, una Fed Cup, dos Copa Hopman y cuatro medallas de oro en Juegos Olímpicos.

Paul Newman: de galán a actor de raza

2008 - Murió Paul Leonard Newman, quien fue un actor, director y productor estadounidense que ganó dos Premios Oscar, uno en 1986 como mejor actor por "El color del dinero" y otro honorífico en 1985. Otras cintas en las cuales se destacó fueron "Camino a la perdición", "El buscavidas" y "Hud".