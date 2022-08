Existen muchas actividades que se pueden realizar al aire libre, sobre todo porque nuestro país ofrece muchos lugares para llevarlas a cabo, lo cierto es que desde hace muchos años la pesca tiene una importancia muy relevante para muchos argentinos, y es por ello que el 3 de agosto no es una fecha más, ya que se celebra el Día del Pescador Deportivo.

La fecha hace referencia al 3 de agosto de 1903, día en que se fundó el Club de Pescadores de Buenos Aires, la primera institución en su tipo de la Argentina. A partir de este hito, en 1951 se decidió honrar a los pescadores deportivos en esta fecha. Y por más que estamos hablando de una conmemoración nacional, varios países de Latinoamérica también han elegido el 3 de agosto como día para honrar a sus pescadores.

Existen diversas competencias en el país (Imagen ilustrativa).

A diferencia de quien realiza la pesca comercial, un pescador deportivo toma su caña simplemente con fines recreativos o competitivos, no entran en juego cuestiones como la subsistencia o el lucro personal.

Y más allá de la modalidad o de las especies que uno prefiera tentar, un pescador deportivo hecho y derecho solo se vale de su caña para capturar al pez. Además, la actividad se realiza de forma responsable, es decir, respetando las normas vigentes, como permisos, cuotas diarias, etc.

Más importante aún, lo que distingue al pescador deportivo es que se preocupa por preservar a la especie capturada. Es por ello que la pesca con devolución es la mejor práctica, ya que permite disfrutar de esta actividad sin caer en una acción predatoria.

Por último, varios escritores dejaron dos frases que vale la pena leer y recordar: "La pesca es un descanso para la mente, una alegría para el espíritu, una distracción para la tristeza, un calmante para los pensamientos inquietos, un moderador de pasiones, una fuente de satisfacciones que engendra hábitos de paz y de paciencia en todo aquel que la profesa y la practica", escribió hace décadas Henry Wotton.

En tanto, Haig Vartazian relató que "el pescador deportivo no es un "mata pescado", no es un ser que abusa de su inteligencia para depredar. Deportivo es aquel que utiliza los conocimientos adquiridos al lado de la naturaleza para corregir las posibles falencias que esta pudiera sufrir. Benditos sean los peces si en algún momento mitigan el hambre de un pescador. Y prohibidos deberían ser quiénes sacrifican piezas inútilmente por ego o por demostración de poder".

Efemérides: otros hechos

Fundación de Quequén

1854 - En la provincia de Buenos Aires, se fundó la localidad balnearia de Quequén. La misma tiene una superficie de 22 kilómetros cuadrados, una población cercana a los 15 mil habitantes, y posee varios sitios de interés para el turismo. Su fuerte económico va de la mano del puerto, en el cual se exportan cereales, pescados, troncos, aceites y subproductos de la industria aceitera.

José Manuel Moreno: simplemente el "Charro"

1916 - Nació José Manuel Moreno, quien fue un futbolista y entrenador que es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país. Se desempeñó en equipos como River, Boca, Universidad Católica, Ferro, Defensor de Uruguay, Independiente de Medellín y la selección nacional con la que ganó dos Copas América.

Nino Bravo: una voz única

1944 - Nació Luis Manuel Ferri Llopis, más conocido como Nino Bravo, quien fue un cantante español que se destacó en el género de la balada romántica. Es considerada como una de las voces más destacadas de aquel país, y entre sus canciones reconocidas aparecen "Libre", "Te quiero, te quiero", "Voy buscando", "Mi tierra", "Noelia", "Cartas amarillas" y "Carolina".

James Hetfield: metal hecho canción

1963 - Nació James Alan Hetfield, quien es un cantante y guitarrista estadounidense, líder y confundador de la banda de trash metal Metallica. Algunos de los discos más destacados de este grupo son "Master of Pupets", "Kill Em all", "... And Justice for all", "Ride the lightning", "Metallica", "Load", y "Reload", con los cuales vendieron millones de discos en todo el mundo.

¡Hasta siempre, fitito!

1973 - Dejó de fabricarse el Seat 600, un automóvil de turismo del segmento A y el cual hasta ese mismo año se fabricaron 799.419 unidades en la factoría de la Zona Franca de Barcelona, de las que en 2007 aún quedaban unas 10.000 en circulación. Se construyó bajo licencia de la Fiat sobre el original Fiat 600, diseñado por el italiano Dante Giacosa.