El comercio marítimo internacional y el mundo cuentan con un gran aliado incondicional: la gente de mar, y es por ello que, en reconocimiento a estos protagonistas anónimos, la Organización Marítima Internacional (OMI) promulgó en la Conferencia de Manila del año 2010 al día 25 de junio como Día de la Gente de Mar.

Ellos constituyen un eslabón esencial en el desarrollo del comercio internacional, en medio de riesgos y restricciones que atentan contra el cumplimiento de su labor.

.

Cabe destacar, que el término "gente de mar" se refiere al colectivo formado por aquellas personas relacionadas con la actividad marítima (comercio, transporte, acuicultura), dentro de una embarcación y los que brindan apoyo desde tierra: 1) Tripulantes de buques: en las áreas de cubierta (Capitán, oficiales, pilotos y marineros), máquinas (jefe de máquinas, oficiales maquinistas, mecánicos, electricistas, foguistas), comunicaciones (personal asignado a las instalaciones radioeléctricas y de sistemas de comunicación), administración (personal encargado de las tareas contables, servicios de alojamiento y alimentación de tripulantes y pasajeros), sanidad (Oficiales médicos, enfermeros y asistentes) y practicaje (personal dedicado al asesoramiento náutico y legal), 2) Personal terrestre (profesional y técnico) que ejerce funciones en jurisdicción portuaria y 3) Pescadores de altamar, entre otros.

En el cumplimiento de su labor, la gente de mar está expuesta a los siguientes riesgos y situaciones: Incidentes marítimos involuntarios que pueden causar daño ambiental o pérdidas de vidas, con posibles responsabilidades penales, condiciones ambientales adversas (tormentas, maremotos, tsunamis), dificultades para facilitar los cambios de tripulación en los puertos marítimos, debido a los protocolos establecidos en los diversos países y zonas geográficas que obstaculizan el relevo del personal marino y piratería, contrabando y trata de personas.

La gente de mar ofrenda su vida todos los días (Imagen ilustrativa).

En tanto, anualmente la Organización Marítima Internacional (OMI) divulga campañas de concienciación en apoyo a la labor desempeñada por la Gente de Mar y con ello, se pretende sensibilizar a los gobiernos de todo el mundo a continuar brindando apoyo a la Gente de Mar durante la pandemia por el COVID-19, abogando por un futuro más justo para ellos basado en un trato equilibrado, condiciones de trabajo acordes con el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT, formación justa y seguridad justa.

Por otra parte, también invitan a todas las organizaciones portuarias y empresas navieras a unirse a la campaña para brindar apoyo a toda la Gente de Mar, como una gran muestra de agradecimiento por su invaluable labor en la actividad marítima.

