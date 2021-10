Giuseppe Verdi: pasión por la ópera

1813 - Nació Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, quien fue un compositor de ópera italiano que es considerado como uno de los más destacados del siglo XIX. Algunas de sus óperas más reconocidas fueron "Rigoletto", "El trovador", "La traviata", "La batalla", "Luisa Miller", "Stiffelio" y "Aída".

Fundación de Camarones

1900 - En la provincia de Chubut se fundó la localidad de Camarones que cuenta con superficie de 116 kilómetros cuadrados y una población de casi 1.300 habitantes. Al ser un sitio costero, su principal fuente de economía tiene que ver con la pesca y el turismo acuático con varias actividades para realizar.

Tranquilidad y el mar azul en Camarones, Chubut.

David Lee Roth: ¡Rock and roll, baby!

1953 - Nació David Lee Roth, quien es un cantante de hard rock estadounidense y líder de la banda Van Halen que es considerado como uno de los mejores vocalistas del metal de todo los tiempos. Algunos de sus temas más destacados son "Jump", "Just a gigolo/ I ain't got nobody" y "Eruption".

David Lee Roth marcó una época en el rock.

Arranque de los Juegos de Tokio

1964 - Dieron comienzo los XVIII Juegos Olímpicos en la ciudad japonesa de Tokio, con la participación de 93 delegaciones de todo el mundo y más de 5.100 atletas de distintos deportes. El medallero fue liderado por Estados Unidos con 36 medallas de oro, Unión Soviética 30 y Japón 16.

La ceremonia inaugural de los Juegos de Tokio.

El Teatro Colón perdió varios ángeles

1971 - Se produjo una tragedia aérea en la cual fallecieron nueve bailarines pertenecientes al elenco estable del Teatro Colón, que iban desde la ciudad de Buenos Aires hasta Trelew para presentarse en el Teatro Español de aquel sitio. Tras ese episodio se conmemora el Día Nacional de la Danza.

Julio Cruz: el "jardinero" del gol

1974 - Nació Julio Ricardo Cruz, quien es un ex futbolista que jugó en equipos como Banfield, River, Inter, Feyenoord, Lazio, Bologna y la selección nacional con la que disputó una Copa América (1997) y una Copa Mundial (2006), quedando en cuarto de final. Ganó títulos con River, Italia y Países Bajos.

Julio Cruz, sinónimo de gol, con la camiseta del Inter

Nicolás Massú: raqueta chilena de exportación

1979 - Nació Nicolás Alejandro Massú Fried, quien es un ex tenista profesional chileno que ha sido uno de los más destacados en la historia de su país. Se adjudicó siete títulos (seis en singles y uno en dobles) pero los más importantes son las dos medallas de oro ganadas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Orson Wells: Ciudadano Kane

1985 - Murió George Orson Wells, quien fue un actor, director, guionista y productor de cine estadounidense que es considerado como uno de los más versátiles del siglo pasado. Algunas películas en las que se destacó fueron "El ciudadano Kane", "Moby Dick", "Macbeth", "Otelo" y "Napoleón".

"Lali" Espósito: mezcla de talento y belleza

1991 - Nació Mariana "Lali" Espósito, quien es una cantante y actriz que incursionó en la carrera de la actuación desde muy pequeña. Participó en programas como "Floricienta", "Casi Angeles", "Rincón de luz" y "Chiquititas sin fin". Algunas canciones son "Histeria", "A bailar" y "Besarte mucho".

Tragedia en Uruguay

1997 - El vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas sufrió un accidente a la altura de la localidad uruguaya de Fray Bentos, dejando 74 personas muertas. El vuelo iba desde la ciudad misionera de Posadas hasta Buenos Aires, y por años, se mantuvo la polémica si el mismo se debió a un error humano o de la nave.