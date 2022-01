Fundación de Carhué

1877 - En la provincia de Buenos Aires se fundó la ciudad de Carhué por parte del jefe de la División Sud, el teniente coronel Nicolás Levalle, aunque su primer nombre fue "Pueblo de Adolfo Alsina". Tiene una población de casi 10 mil habitantes y su economía se basa en la actividad agropecuaria y en parte también en el sector turístico.

Carhué, una ciudad para disfrutar.

Fundación de Banfield

1896 - Se fundó el Club Atlético Banfield en dicha localidad bonaerense por parte de habitantes irlandeses, escoceses e ingleses que habitaban por aquel entonces. El "taladro" obtuvo su primer y único título profesional al consagrarse campeón del Torneo Apertura 2009, y su estadio Florencio Solá tiene capacidad para casi 35 mil espectadores.

Banfield, una parte del sur futbolero.

Christian Dior: modelo de diseñador

1905 - Nació Christian Dior, quien fue un modisto francés que ha sido fundador de la firma de moda que lleva su nombre, Dior, una de las marcas de artículos de lujo más representativas del último siglo. La casa vistió a celebridades como Diana de Gales, la primera dama de Francia Carla Bruni y la hermana del Rey de España, Elena de Borbón, entre otras.

Telly Savalas: para el mundo, Kojak

1922 - Nació Aristotelis "Telly" Savalas, quien fue un actor de cine y televisión estadounidense que es mundialmente recordado por su personaje del detective Theo Kojak de la serie de televisión "Kojak". Algunas de las películas en las que participó fueron "El hombre de Alcatraz", "La historia más grande jamás contada" y "Los doce del patíbulo".

Telly Savalas en su personaje "Kojak".

Lola Flores: nailaora como pocas

1923 - Nació María Dolores Flores Ruiz más conocida como Lola Flores, quien fue una cantante, bailaora de flamenco y actriz española. Como actriz interpretó más de 35 películas, muchas de ellas ambientadas en el folclorismo andaluz, aunque también interpretó rumbas y rancheras, y ha sido una de las grandes figuras de su país.

Benny Hill: clásico del humor inglés

1924 - Nació Alfred Hawthorn Hill más conocido como Benny Hill, quien fue un actor y cómico británico que, durante más de tres décadas, protagonizó "El show de Benny Hill", considerado uno de los mejores show de "humor absurdo" de la historia. Participó en tres películas llamadas "The Italian Job", "Chitty Chitty Bang Bang" y "Those Magnificent Men in their Flying Machines".

Lenin: columna de la ex Unión Soviética

1924 - Murió Vladímir Ilich Uliánov más conocido como Lenin, quien fue un político, filósofo, revolucionario y teórico ruso. Fue líder en el sector bolchevique y principal dirigente en la Revolución rusa de 1917. Cinco años más tarde se convirtió en el máximo dirigente de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Lenin, gran conductor soviético.

Plácido Domingo: rey de tenores

1941 - Nació José Plácido Domingo Embil, quien es un tenor, director de orquesta, productor y compositor español que formó parte del trío "Los tres tenores", junto al también español José Carreras y al italiano Luciano Pavarotti. Tiene un amplio repertorio de canciones de músicos como Ludwig van Beethoven y Wolfgang Amadeus Mozart, entre otros.

Geena Davis: talento en la pantalla grande

1956 - Nació Virginia Elizabeth Davis más conocida como Geena Davis, quien es una actriz, productora, activista y escritora estadounidense que se adjudicó el Premio Oscar como mejor actriz de reparto por su participación en la película "El turista accidental" (1988). Otras cintas en las que actuó fueron "Thelma & Louise" y "Beetlejuice".

Tragedia de los bomberitos

1994 - En la localidad chubutense de Puerto Madryn se provocó un incendio de pastizales que terminó con la vida de 25 bomberos voluntarios de entre 11 y 23 años, conocido en nuestro país como "la tragedia de los bomberitos". Este siniestro significó el peor golpe que sufrió el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de Argentina.