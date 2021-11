Vivian Leigh: vida de película

1913 - Nació Vivian Mary Hartley más conocida como Vivien Leigh, quien fue una actriz de cine y teatro británica que se adjudicó dos Premios Oscar como mejor actriz en las películas “Lo que el viento se llevó” (1939) y “Un tranvía llamado deseo” (1951). Otras cintas en las cuales se destacó fueron “Australia”, “Tovarich” y “That Hamilton woman”.

Vivien Leigh en "Lo que el viento se llevó".

Joe Rígoli: humor ante todo

1936 - Nació Jorge Alberto Rípoli más conocido como Joe Rígoli, quien fue un actor y humorista de vasta trayectoria en España y nuestro país. Algunas de sus películas más destacadas fueron “Cuidado con las colas”, “El novicio rebelde”, “Mi mujer no es mi señora”, “El ratón Pérez”, “El galleguito de la cara sucia”, “En una playa junto al mar” y “El hombre invisible ataca”.

César Menotti: pasta de campeón

1938 - Nació César Luis Menotti, quien es un ex futbolista y entrenador que como futbolista se desempeñó en Rosario Central, Racing, Boca, New York General, Santos, Juventus de Brasil y la selección nacional. Como técnico se consagró campeón con la selección nacional en la Copa Mundial de 1978, con Huracán en 1973 y tres títulos locales con Barcelona.

Rubén Juárez: alma de bandoneón

1947 - Nació Rubén Juárez, quien fue un bandoneonista y cantautor de tangos que es considerado como uno de los mejores en dicho género musical. Algunos de sus discos más destacados fueron “Tangos de oro”, “Convencernos”, “Escuela de tango”, “El álbum blanco de Rubén Juárez”, “Los clásicos argentinos”, “Piedra libre”, “Colección popular” y “Las raíces de mi canto”.

Alejandro Sabella: tan cerca de la gloria

1954 - Nació Alejandro Sabella, quien fue un ex futbolista y entrenador que como jugador se desempeñó en River, Estudiantes, Sheffield United, Leeds United, Ferro, Gremio, Irapuato y la selección nacional. Como jugador ganó siete títulos locales y como entrenador, fue campeón de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata con el que ganó también un título local.

Alejandro Sabella, a un paso de la gloria en 2014.

Bryan Adams: de Canadá para el mundo

1959 - Nació Bryan Guy Adams, quien es un músico, fotógrafo, filántropo y compositor canadiense que en vasta trayectoria de más de 30 años lleva vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. Algunas de sus canciones más desatacadas son “Run to you”, “Everything I do I do it for you”, “Heaven”, “Somebody”, “Straight from the heart” y “Please forgive me”.

Tatum O'Neal: talento sobre el escenario

1963 - Nació Tatum Beatrice O'Neal, quien es una actriz estadounidense de cine y televisión que tuvo destacadas actuaciones en películas de la década de 1970. Algunas de sus cintas más importantes son “Luna de papel” por la que ganó el Premio Oscar en 1973, “The bad news bears”, “Nickelodeon”, “International Velvet”, “Prisoners” y “The technical writer”.

Ricardo Fort: mediático ante todo

1968 - Nació Ricardo Aníbal Fort, quien fue un actor, productor, cantante y empresario que en su breve carrera se transformó en una de las personalidades más destacadas de nuestro espectáculo. Si bien se lo vincula en sus primeros años con la producción de una reconocida fábrica de chocolate, luego se dedicó a actuar en diversas obras de teatro y programas televisivos.

Leonardo Favio: se fue una parte de nuestra historia

2012 - Murió Fuad Jorge Jury Olivera más conocido como Leonardo Favio, quien fue un cantautor, cineasta, director, productor y actor que es considerado como uno de los más brillantes en el arte del cine y la música. Algunas de sus producciones más destacadas fueron “Crónica de un niño solo”, “Gatica, el mono”, “Fuiste mía un verano”, “La mano en la trampa” y “Racconto”.

Leonardo Favio, gran estrella de nuestro espectáculo.

Juan Carlos Calabró: de gira con Minguito

2013 - Murió Juan Carlos Calabró, quien fue un actor, locutor, cantante y comediante que es recordado por crear personajes como “Johnny Tolengo”, “Renato el contra”, “Aníbal”. Algunas de sus películas más destacadas fueron “Gran valor en la Facultad de Medicina”, “Me sobra un marido”, “Mingo y Aníbal en la mansión embrujada” y “La guerra de los sostenes”.