Comenzaron las cotizaciones

1854 - Se fundó la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires, la cual es la mayor bolsa de valores y principal centro de negocios y finanzas de nuestro país. Los indicadores son los índices Burcap, Merval, Índice General de la Bolsa, MAR, Indol e Indol mayorista. Otras bolsas de valores son la de Córdoba y Rosario.

Fundación de una ciudad

1905 - En la provincia de Río Negro, se fundó la localidad de San Antonio Oeste, que formó parte del éxodo del primer asentamiento en la zona. Posee una población mayor a los 16 mil habitantes, y es un centro turístico que tiene grandes playas para quienes la visitan, además de una buena pesca.

Un lugar para descansar.

Un toro en el ring

1921 - Nació Jake Lamotta, quien fue un boxeador estadounidense que llegó a ser campeón del mundo en la categoría de los pesos medios y más tarde, se desempeñó como comediante. Lamotta fue interpretado por Robert De Niro en la película "Toro Salvaje", que le valió ganar el Premio Oscar al mejor actor.

Una batalla clave en la guerra

1940 - En el marco de la Segunda Guerra Mundial, comenzó la batalla de Inglaterra en cielo británico entre las fuerzas locales y las tropas alemanas. Cabe destacar, que fue un series de combates que tuvo una duración de algo más de tres meses y dejó miles de víctimas y unidades militares destruidas.

El nacimiento de una estrella

1943 - Nació Arthur Robert Ashe, quien fue un tenista estadounidense, que llegó a ser número 2 del mundo y ganó tres Grand Slams (Australia, Wimbledon y Estados Unidos). También ganó cuatro copa Davis con el equipo nacional (primer integrante afroamericano) y obtuvo 33 torneos ATP en su carrera.

Ashe, el gran tenista afroamericano.

Encuentro cercano

1947 - Se produjo el primer avistamiento de un OVNI en nuestro país, que tuvo lugar en la ciudad de La Plata y en ese momento causó una gran conmoción y misterio. Un grupo de vecinos ubicado en el cruce de las calles 25 y 26, declaró haber visto entre las 20 y 21 al "objeto esférico posado sobre un naranjo".

El primero grito europeo

1960 - Tuvo lugar la final de la primera Eurocopa, el torneo más importante a nivel selecciones del "viejo continente" y que tuvo como anfitrión a Francia, pero el campeón fue la Unión Soviética que venció en la final a Yugoslavia por 2 a 1. El tercer puesto fue para Checoslovaquia que batió al local por 2 a 0.

La ex URSS, primer campeón en Europa.

Se terminó la dependencia

1973 - Bahamas se independizó definitivamente de Reino Unido tras ser su colonia por dos siglos y medio. Tiene una superficie de casi 14 mil kilómetros cuadrados y una población de casi 400 mil habitantes. Su economía se basa en el aspecto turístico, y más atrás llega la industria y la agricultura.

Nació un ícono de la música pop

1980 - Nació Jessica Simpson, quien es un cantante, actriz y diseñadora de moda estadounidense, que vendió millones de discos y ganó varios discos de platino. Entre sus álbumes más destacados figuran "Sweet kisses", "In this skin", "Irresistible", A public affair", "Do you know" y "Happy Christmas".

El final de un duro

2015 - Murió Michel Demitri Chalhoub, más conocido como Omar Sharif, quien fue un actor egipcio que ganó varios premios en su carrera, entre ellos tres Globos de Oro. Entre sus filmaciones más reconocidas figuran "Lawrence de Arabia", "Doctor Zhivago", "Top Secret!" y "La noche de los generales".