John Haydon Down: descubridor del Síndrome de Down

1828 - Nació John Langdon Haydon Down, quien fue un médico británico y descubridor del Síndrome de Down. Su contribución ha sido la descripción de la categoría que él denominó "idiocia mongoloide", por las similitudes faciales con las razas nómadas de Mongolia, y en la que se incluían individuos portadores de lo que hoy se conoce como trisomía 21.

Nace una nueva provincia

1834 - Se produjo la autonomía de Jujuy que se desagrega de la jurisdicción de Salta, constituyéndose en una nueva provincia argentina. El teniente gobernador, coronel José María Fascio (de nacionalidad española), llamó a cabildo abierto y consultó a la multitud acerca de esta decisión que fue aceptada por el pueblo en aquel entonces.

Jujuy, una de las provincias más coloridas.

¡Apareció Mickey Mouse!

1928 - Walt Disney creó el primer cortometraje de Mickey Mouse y la leyenda oficial explica que fue creado por Disney durante un viaje en tren y que su nombre inicial fue Mortimer, pero que cambió a Mickey a petición de su esposa, Lillian. Otra versión más verosímil indicó que el personaje ha sido creado por el conocido dibujante Ub Iwerks.

Pedro Infante: una parte de México

1917 - Nació Pedro Infante Cruz, quien fue un actor y cantante mexicano que ha sido uno de los iconos de la Época de Oro del Cine Mexicano, así como uno de los representantes de la música ranchera. Algunas de sus obras más destacadas fueron "Cuando lloran los valientes", "Los tres huastecos", "Dicen que soy mujeriego" y "Ahí viene Martín Corona".

Linda Evans: una vida de "dinastía"

1942 - Nació Linda Evenstad más conocida como Linda Evans, quien es una actriz estadounidense que es conocida por sus papeles en las series "Valle de pasiones" y "Dinastía". Algunas películas en las cuales se destacó son "Avalanche Express", "Twilight of Honor", "Beach Blanket Bingo", "Tom Horn" y "The Klansman".

Linda Evans en "Dinastía".

Kirk Hammett: corazón "metálico"

1962 - Nació Kirk Lee Hammett, quien es un guitarrista estadounidense integrante de la banda de thrash metal Metallica. Está considerado como el noveno mejor guitarrista del momento según la revista Total Guitar y número 11 según una lista de la revista Rolling Stone seleccionada en 2003 por David Fricke, colaborador de la misma.

Peter Schmeichel: guardián del arco danés

1963 - Nació Peter Bolesław Schmeichel, quien es un ex futbolista danés que como jugador se desempeñó en Hvidovre IF, Brøndby IF, Manchester United, Sporting de Lisboa, Aston Villa, Manchester City y la selección nacional con la que ganó la Eurocopa de 1992 en Suecia. Además, una Champions League y una Supercopa de Europa con los "reds".

Owen Wilson: actor de raza

1968 - Nació Owen Cunningham Wilson, quien es un actor, humorista y guionista estadounidense que es uno de los más destacados artistas de la actualidad en el cine. Algunas de sus películas más importantes son "Una noche en el Museo", "Zoolander", "Los caza novias", "La vuelta al mundo en 80 días" y "La familia de mi novia".

Wilson actuó en "Zoolander".

Tragedia en Guyana

1978 - En la ciudad de Jonestown (Guyana) murieron más de 900 miembros de la secta El Templo del Pueblo, dirigida por el reverendo Jim Jones, en un hecho que es conocido como la " Tragedia de Jonestown". En tanto, Jones fue encontrado muerto entre otros dos cuerpos, aunque se desconoce si se suicidó o fue ultimado a balazos por alguien.

James Coburn: se fue un duro del cine

2002 - Murió James Harrison Coburn, quien fue un actor estadounidense que ganó el Premio Oscar al Mejor actor de reparto en 1998 por la película "Affliction". Otras cintas en las cuales se destacó fueron "Los siete magníficos", "La cruz de hierro", "La batalla de Midway", "El gran halcón", "El profesor chiflado" y "El gran escape".