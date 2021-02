Primera vez de nuestra bandera

1812 - En las barrancas del Paraná, se izó por primera vez la bandera nacional conforme a los colores de la escarapela (celeste y blanco), es así que el General Manuel Belgrano enarboló la enseña patria en lo que en ese entonces era "Villa del Rosario". El episodio tuvo también como protagonistas a las baterías Libertad e Independencia.

Nació el Bayern Munich

1900 - En Alemania se fundó el club Bayern de Múnich que es el equipo más importante de aquella nación. Es el club más laureado en la historia de la Bundesliga, con 30 títulos ligueros y además posee seis Champions League, dos Copas Intercontinentales, un Mundial de clubes, dos Supercopas de Europa, una Europa League y una Recopa de Europa.

Bayern Munich, uno de los reyes de Europa.

Nathán Pinzón: trayectoria de lujo

1917 - Nació Nathán Pinzón, quien fue un actor, crítico y libretista que se caracterizó por haber participado en muchas películas en las cuales encarnó personajes malvados, ayudado por las características de su rostro. Algunas de sus cintas más importantes fueron "Juan Moreira", "El misterio del cuarto amarillo" y "Los superganetes y el tesoro maldito".

Elizabeth Taylor: joya de Hollywood

1932 - Nació Elizabeth Rosemond Taylor, quien fue una actriz de cine, teatro y televisión estadounidense que es considerada como una de las mejores de la historia, de hecho, se adjudicó tres Premios Oscar. Algunas de sus películas más destacadas fueron "El padre de la novia", "Un lugar en el sol", "De pronto, último verano" y "La mujer marcada".

Elizabeth Taylor junto a Richard Burton.

Adrian Smith: cuerdas de oro

1957 - Nació Adrian Frederick Smith, quien es un guitarrista y cantante británico que integra la banda de heavy metal Iron Maiden, en la cual también escribió algunas canciones. Algunas de las canciones más importantes del grupo son "Aces high", "Fear of the dark", "The Phantom of the Opera", "Two minutes to midnight" y "The number of the beast".

Debutó Diego Maradona en la Selección

1977 - Se produjo el debut en la "Bombonera", de Diego Armando Maradona en la Selección Argentina de Fútbol, durante el partido que la "albiceleste" le ganó a Hungría 5 a 1 entrando por Leopoldo Jacinto Luque, quien había marcado dos goles, promediando el segundo tiempo. Con tan solo 16 años se puso la "celeste y blanca" y demostró toda su capacidad.

Thiago Neves: talento brasileño

1985 - Nació Thiago Neves Augusto, quien es un futbolista brasileño que se desempeñó en Paraná, Fluminense, Hamburgo, Al-Hilal, Flamengo, Al-Jazira, Cruzeiro y la selección nacional con la que se adjudicó una medalla en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Además, ganó varios títulos locales con distintos equipos de su país.

Multitudinario recital de Charly García

1999 - En la zona de Puerto Madero, el músico Charly García realizó el recital de mayor convocatoria en la historia de ese país al convocar más de 360 mil espectadores durante el festival "Buenos Aires Vivo 3". El cantante y compositor aprovechó esa circunstancia para grabar su álbum en vivo "Demasiado ego", que le trajo buenas ventas.

Leonard Nimoy: para todos el "Señor Spock"

2015 - Murió Leonard Simon Nimoy, quien fue un actor, director, poeta y fotógrafo estadounidense conocido por su papel del Sr. Spock en "Star Trek", además de actuar en la popular serie televisiva de "Misión Imposible". Algunas series en las que participó fueron "Bonanza", "Superagente 86", "Columbo", "Combate" y "Los intocables".

Leonard Nimoy, el inolvidable Señor Spock.

Braian Toledo: corazón y jabalina

2020 - Murió Braian Toledo, quien fue un atleta y lanzador olímpico de jabalina que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010. Además, ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, medalla de oro en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo de 2012.