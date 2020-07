1608 - El francés Samuel de Champlain fundó la ciudad canadiense de Quebec, la cual tiene una superficie de 484 kilómetros cuadrados y una población de algo más de medio millón de habitantes. Parte de su economía se basa en emprendimientos de papel, madera, metal y químicos, entre otros.

Otro bello paisaje canadiense.

1883 - Nació Franz Kafka, quien fue un escritor austrohúngaro y es considerado como uno de los más influyentes en la historia de la literatura mundial. Entre sus obras más destacadas figuran "La metamorfosis", "El desaparecido", "El castillo", "Carta al padre" y "Cartas a Felice", entre otras.

1943 - Un grupo de cultores entusiasta y pionero de la radiofonía se agruparon en la ciudad de Buenos Aires, y fundaron la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), que dió origen a la entidad que los nuclea en la actualidad y también a la fecha conmemorativa del "Día del locutor" en nuestro país.

1957 - Nació Miguel Ignacio Torres del Sel, quien es un actor, humorista, político y productor que también fue embajador argentino en Panamá. También fue diputado nacional entre 2013 y 2015 representando a la provincia de Santa Fe. Además, formó el exitoso trío "Midachi" junto a Chino Volpato y Dady Brieva.

1962 - Nació Tom Cruise, quien es un actor y productor de cine estadounidense que ganó tres veces el Globo de oro. Entre sus películas más destacadas figuran "Top gun", "Entrevista con el vampiro", "El color del dinero", "Cocktail", "Días de trueno", "Mision Imposible" y "La guerra de los mundos", entre otras.

"Top Gun", una de sus grandes películas.

1964 - Nació Mario Pergolini, quien es un locutor, presentador de radio y televisión, actor, empresario y dirigente deportivo, que actualmente es el vicepresidente primero del club Boca Juniors. Entre sus programas más destacados figuran "Caiga quien caiga" y "El gen argentino", entre otros.

1969 - Murió Brian Jones, quien fue un músico multiinstrumentista británico que junto a Mick Jagger, Keith Richards e Ian Stewart, fundaron la banda de rock The Rolling Stones en 1962. Se desempeñó como una pieza clave en los álbumes "Between the buttons" y "Their satanic majesties request".

1971 - Murió James Douglas Morrison, quien fue un poeta y cantautor estadounidense, que también se desempeñó como líder del grupo de rock "The doors", con el que obtuvo varios éxitos musicales como "Enciende mi fuego", "Mujer de Los Ángeles", "El fin" y "La calle del amor", entre otras.

El "rey lagarto" se mantiene vivo en el recuerdo.

1985 - Se estrena en Estados Unidos la película "Volver al futuro", la cual se transformó en la más exitosa de ese año recaudando 380 millones de dólares en el mundo. La cinta ganó un Premio Oscar por "Mejor edición de sonido" y entre sus filas tuvo a Michael Fox y Christopher Lloyd como actores principales.

1987 - Nació Sebastián Vettel, quien es un piloto de automovilismo alemán que hace 13 años que compite en la Fórmula 1, categoría que fue campeón del mundo en cuatro oportunidades (desde 2010 al 2013) y tres veces fue subcampeón (2009, 2017 y 2018). Se adjudicó 53 carreras.