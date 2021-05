Juana de Arco: heroína de Francia

1431 - Murió Juana de Arco, quien fue una joven campesina francesa que es considerada una heroína de su país por su papel durante la fase final de la Guerra de los Cien Años contra Inglaterra. La "Doncella de Orleans" fue beatificada en 1909 y en 1920 logró la canonización como santa de la Iglesia Católica romana por el papa Benedicto XV.

Juana de Arco, la guerrera de Francia.

Pedro el Grande: emperador ruso

1672 - Nació Pedro I Alekséievich, más conocido como Pedro el Grande, quien fue uno de los más destacados gobernantes de la historia de Rusia, perteneciente a la Dinastía Románov. Gobernó su imperio por casi cuatro décadas, y dirigió un proceso de modernización mediante la occidentalización y expansión que transformó a Rusia en una de las potencias europeas.

¡A toda marcha en Indianapolis!

1911 - Se llevó a cabo la edición inaugural de las 200 vueltas del circuito Indianapolis Motor Speedway (hoy conocida como las 500 millas de Indianápolis), ubicado en Estados Unidos. El primer piloto en ganar fue el local Ray Harroun, con un monoplaza en forma de bólido (Marmon Wasp), quien salió en la posición 28 y tras casi siete horas de carrera, se consagró ganador.

Indianapolis, un clásico del automovilismo.

Nélida Roca: sensualidad sobre el escenario

1929 - Nació Nélida Musso, más conocida como Nélida Roca, quien fue una actriz, bailarina y vedette que fue uno de los grandes símbolos de la revista porteña. Sus revistas junto a artistas como Dringue Farías, Adolfo Stray, Jovita Luna y Beba Bidart forman parte del acervo cultural de la ciudad. También fue cantante en la orquesta de Julio Rivera Roca.

Victor Laplace: actor de mil caras

1943 - Nació Victor Laplace, quien es un actor, director y guionista de teatro, televisión y cine, que recibió varias distinciones en su trayectoria. Entre sus películas más destacadas figuran "Flores robadas en los jardínes de Quilmes", "No habrás más penas ni olvido", "Los gauchos judíos", "Eva Perón", "Cerca de la frontera" y "Extrañas salvajes", entre otras.

Su gran papel: Juan Domingo Perón.

Fernando Lugo: entre la religión y la política

1951 - Nació Fernando Lugo, quien es un obispo católico y político paraguayo que llegó a ser presidente de su nación entre 2008 y 2012. Su victoria en el 2008 había terminado con el continuismo de más de 60 años del Partido Colorado. En materia económica, su administración se caracterizó por no incluir grandes cambios en la agenda comercial.

Marie Fredriksson: el alma de Roxette

1958 - Nació Gun-Marie Fredriksson, quien fue una cantante y compositora sueca, que junto a Per Gessle, conformaron el dúo Roxette, que vendió millones de discos en todo el mundo y algunos de sus discos alcanzaron varias veces el puesto número 1. Entre sus canciones más destacadas figuran "Listen to your heart", "Spending my time" o "How do you do", entre otras.

Roxette, un ícono del pop.

Raúl Scalabrini Ortíz: escritura y política

1959 - Murió Raúl Scalabrini Ortíz, quien fue un historiador, filósofo, periodista, escritor, ensayista y poeta nacional, que formó parte de FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) y adhirió a la corriente revisionista de la historiografía argentina. Entre sus obras destacadas figuran "Historia de los ferrocarriles argentinos" o "La manga", entre otros.

Steven Gerrard: mediocampo asegurado

1980 - Nació Steven Gerrard, quien es un ex futbolista y entrenador inglés, que se desempeño como jugador en equipos como Liverpool y Los Angeles Galaxy, de hecho, en el conjunto europeo ganó 11 títulos, entre ellos la Champions League del 2004-05 ante el Milán de Italia. Además, jugó varios partidos en su selección siendo el segundo goleador en mundiales.

Último recital de "Los Piojos"

2009 - En el estadio de River Plate se realizó el último recital de la banda nacional "Los Piojos", en un evento que contó con la presencia de unos 60 mil espectadores. La banda de Andrés Ciro Martínez mantuvo en delirio a la gente por algo más de tres horas, hasta que el cantante gritó "chas gracias" tras su último tema y marcó el fin de una era.