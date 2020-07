1730 - Se produjo el denominado "Terremoto de Valparaíso" que tuvo su epicentro en lo que hoy es la ciudad de Viña del Mar, y su magnitud fue tan grande que no sólo dejó 3.000 muertos sino que causó una importante destrucción en la localidades de Valparaíso, Santiago, La Serena y Concepción.

1928 - Nació Ángel Tulio Zof, quien fue un jugador y entrenador, que como futbolista se desempeñó en clubes como Rosario Central, Huracán, Quilmes, Oro, Celaya y Morelia de México, Toronto Italia de Canadá y dos conjuntos estadounidenses. En tanto, los cuatro títulos que ganó lo hizo en Central.

Zof, el símbolo "canalla".

1951 - Nació Anjelica Huston, quien es un actriz, directora y modelo estadounidense, que ganó el Premio Oscar en 1985 por su participación en la películas "El honor de los Prizzi". Otras filmaciones destacadas fueron "La familia Addams", "Los timadores" y "Cruzando la oscuridad", entre algunas.

1958 - Nació Kevin Norwood Bacon, quien es un actor de cine, teatro y televisión estadounidense, que ganó varios galardones en su carrera. Entre sus películas más reconocidas figuran "Martes 13", "Footloose", "Apolo 13", "JFK", "Río místico", "Elefante blanco" y "Día de patriotas", son algunas de ellas.

Una de sus películas "Apolo 13".

1962 - Nació Joan Elizabeth Osborne, quien es un cantante y compositora estadounidense, que grabó varios discos de estudio como "Relish", "Righteous love", "Breakfast in bed", "Little wild one", "Early recordings" y "How sweet it is". En tanto, sus sencillos más exitosos son "One of us" y "St. Teresa".

1967 - Murió Vivien Mary Hartley, más conocida como Vivien Leigh, quien fue una actriz de cine y teatro británica, que ganó dos premios Oscar por su participación en las películas "Lo que el viento se llevó" (1939) y "Un tranvía llamado deseo" (1951), que la catapultaron a la fama en Hollywood.

"Lo que el viento se llevó", el gran éxito de Leigh.

1980 - Nació Robbie Keane, quien es un ex futbolista irlandés que como jugador se desempeñó en clubes como Tottenham, Leeds, Liverpool, West Ham United, Celtic, Wolverhampton, Aston Villa y el fútbol estadounidense.También participó en la selección nacional de la cual es el máximo goleador histórico.

1983 - En España se fundó el club de fútbol Getafe, aunque décadas atrás fue desapareciendo y cambiando de nombre hasta su actualidad. Su estadio se llama Alfonso Pérez y tiene una capacidad mayor a los 17.000 espectadores. Se desempeñó 14 temporadas en la Primera División y su mejor puesto fue el quinto.

Un joven equipo de Madrid.

1989 - Tras adjudicarse las elecciones presidenciales meses atrás con el 47 por ciento de los votos, el candidato peronista Carlos Menem asumió como primer mandatario de nuestro país. La banda le fue entregada por el anterior funcionario, Raúl Alfonsín, y el período del riojano en el poder duró diez años.

2006 - Murió Ana María Campoy, quien fue una actriz y comediante colombiana pero de origen hispano, que provenía de una familia de actores. Entre sus principales películas figuran "Especialista en señoras", "Las mujeres los prefieren tontos", "Siete gritos en el mar" y "La extraña dama".