El ex jefe comunal de Quilmes también habló de su relación con el ex presidente Macri, tras los trascendidos que daban cuenta de una supuesta crítica del fundador del PRO a Molina. No obstante, esta semana compartieron juntos una recorrida en el mencionado municipio del sur del conurbano bonaerense. “Con Mauricio tengo un vínculo bueno, discutimos, charlamos, bien... hay un ida y vuelta muy respetuoso”, manifestó.



De cara al 2023, Molina destacó que Macri “es un dirigente enorme”: “Fue el fundador de este espacio; demostró una capacidad enorme de conducción y liderazgo, es un gran líder para mí”. “Lo importante es que estemos todos sumando en nuestro espacio, la Argentina necesita una vuelta de hoja y mirar al futuro de otra manera”, agregó en el programa Animales Sueltos.