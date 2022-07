La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió esta mañana la Estación de Bombeo Nº 5, ubicada en República del Líbano y arroyo Las Piedras, en Quilmes Oeste, en el marco del programa denominado Pronóstico y Alerta de Inundaciones Repentinas (PREVENIR), junto a una comitiva de científicos japoneses y argentinos. El proyecto está financiado por la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología (JST) y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA). Participan de esta iniciativa representantes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que conduce Celeste Saulo, del Instituto Nacional del Agua (INA) y del CONICET.



Al respecto, la Jefa comunal señaló: “Recorrimos la Cuenca Sarandí-Santo Domingo y participamos de la presentación del proyecto PREVENIR, financiado por el programa SATREPS (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development, en español, Asociación para la Investigación Científica y Tecnológica para un Desarrollo Sostenible). Esta es una iniciativa científica entre Argentina y Japón para la predicción numérica hidrometeorológica y el desarrollo de un sistema de alerta temprana que reduzca el impacto de las inundaciones repentinas. De esta forma, vamos a trabajar de manera articulada con Municipios vecinos para reducir los riesgos y los daños a nuestra comunidad”.



PREVENIR tiene como objetivo desarrollar un sistema de pronóstico integral hidrometeorológico y a corto plazo para la detección temprana de eventos de inundaciones repentinas asociadas a lluvias intensas con un foco particular en aquellos eventos que ocurren en ciudades densamente pobladas. El proyecto contempla una colaboración estrecha entre instituciones de investigación en Japón y organismos científico-técnicos en Argentina para el desarrollo de soluciones y herramientas novedosas.



Las actividades se centran en el desarrollo y optimización del sistema de pronósticos hidrometeorológicos para dos cuencas piloto: la cuenca de los ríos Sarandí y Santo Domingo, en el sur del conurbano bonaerense y la cuenca del río Suquía, en la provincia de Córdoba. El proyecto plantea un abordaje amplio de la problemática asociada con el pronóstico de inundaciones, propone la mejora de los sistemas de producción de información y el desarrollo de nuevas herramientas de comunicación tanto con los organismos de gestión de emergencias como así también con el público general.



Al respecto, el subsecretario de Servicios Públicos y Defensa Civil de Quilmes, Silvio Sarti, subrayó que “el proyecto, que tendrá financiamiento de JICA y JST, con una inversión de 3 millones de dólares, está enfocado en todo lo que es la cuenca Sarandí-Santo Domingo y será un trabajo en conjunto entre los Municipios de Avellaneda, Quilmes, Varela Brown, Lomas de Zamora, Lanús y Presidente Perón”.



El funcionario agregó: “Es un proyecto que venimos trabajando desde el 2020, se presentó y obtuvo su financiamiento, que va a ser en etapas y focalizado. La parte de la cuenca Sarandí-Santo Domingo que más población tiene es la de Quilmes, o sea que va a estar muy focalizado en las zonas aledañas a los arroyos en Quilmes. La idea es trabajar e incluir a las comunidades para que tengan conocimiento sobre el riesgo de las inundaciones”.



Del recorrido participaron el secretario de Servicios Públicos de Quilmes, Sebastián García; el investigador principal del proyecto PREVENIR, Takemasa Miyoshi; el director provincial de Riesgos y Emergencias de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Daniel Anaya, y el investigador del Laboratorio de Hidráulica del INA, Mariano Re; además de científicos japoneses del RIKEN Cluster for Pioneering Research, RIKEN Center for Computational Science, el International Centre for Water Hazards and Risk Management y la Universidad de Osaka.