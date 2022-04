Por Facundo Carlomagno



No hay caso, no encuentra los caminos Leandro Benítez para dar vuelta la historia. Todos los partidos lo mismo, consigue hilvanar algunas jugadas de riesgo, por ahí concreta alguna, pero queda claro que Quilmes no sabe sostener un resultado. Ya es la enésima vez que le pasa en este campeonato y con el empate queda cada vez más lejos de la pelea.



El Cervecero fue uno en el primer tiempo y otro en el complemento. En la etapa inicial fue y fue hacia el arco defendido por Losas, tuvo algunas acciones que lo posicionaron en ataque y con la posibilidad de ponerse en ventaja.



La apertura del marcador llegó a través de Federico González, que aprovechó una buena jugada de Bindella para fusilar a Losas y poner el 1-0 ante un Chacarita que no encontraba los espacios, que no conseguía llevar peligro hacia Budiño.



Los laterales fueron un arma especial para el equipo del Chino en el ataque, Quilmes decidió atacar por afuera e inquietó en varias oportunidades al local, pero como en cada partido le faltó cinco para el peso y, una vez más, lo pagó caro.



El segundo tiempo fue para temer, porque todo ese trabajo prolijo mostrado en el primero, se cayó como un castillo de naipes, se desmoronó completamente. El Funebrero, desde lo actitudinal, se plantó más adelante, hizo valer su localía y llegó a la igualdad tras un tiro de esquina desde la derecha que conectó Ignacio Russo, luego de escaparse de la marca de Martín Ortega.



A partir de allí, casi todo fue del conjunto de San Martín. Con el envión anímico acorraló al QAC, que comenzó a retroceder mal, a defender con espacios y otra vez se hacía presente la misma película.



Lo peor es que a falta de tres minutos un error en el fondo terminó con una infracción de Bindella sobre Russo dentro del área. El árbitro sancionó la pena máxima y Leandro Godoy, con una gran ejecución, puso el 2-1.



Quilmes quemó las naves, fue al todo o nada en búsqueda de un punto que de poco sirve a esta altura del campeonato. Si es algo que no puede cuestionarse del plantel es la actitud y desde allí volvió a rescatar la igualdad en tiempo de descuento, gracias a la aparición de Martín Ortega.

Está claro que hay muchas cosas para cambiar, desde el trabajo, desde los integrantes o desde la inteligencia en el juego, pero este Cervecero debe modificar piezas para remontar esta temporada, que por estos tiempos parece nefasta.Formaciones:Chacarita: Federico Losas; Juan Cruz Gonzalez, Alejandro Manchot, Abel Masuero, Lautaro Formica; Julian Domke, Luciano Perdomo, Santiago Godoy; Ricardo Blanco; Mauricio Tevez, Rodrigo Gonzalez.Quilmes: Matias Budiño; Martin Ortega, Rafael Barrios, Pier Barrios, Fernando Evangelista, Agustin Bindella; Kevin Lopez; Santiago Lopez Garcia, Emanuel Moreno; Federico Gonzalez, Tomas Blanco.Arbitro: Diego CeballosGoles: Russo y Godoy (CH); Gonzalez y Ortega (Q)Estadio: Chacarita