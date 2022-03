Los astros que están en este top 5 de más tóxicos parecen inofensivos y dulces, pero las características que les da el Horóscopo Negro demuestran que el amor que manejan en sus vínculos no es el más sano del mundo, ya que no dudan en dañar a quienes los rodean con tal de no perder a esa persona que consideran sumamente "importante" en su vida.

El zodiaco negro es el que muestra el lado oscuro de las estrellas. El horóscopo original en realidad ha sido modificado para que solo refleje el lado positivo de la personalidad de una persona, evitando mencionar defectos o malas intenciones. Mientras que el otro, como su nombre indica su nombre, representa el lado maligno de cada uno de los signos.

Te vas a sorprender cuando descubras que es lo que revela tu casa astral del zodiaco negro. Esta rama de la astrología cuenta eso que nadie se atreve a decir, ese lado "malo" que sabes que llevas y que llevan tu entorno. Estas cuestiones negativas enmarcan cualquier tipo de relación que mantengas durante tu vida.

Si bien ningún signo es 100% bueno, hay algunos que poseen peculiaridades más "peligrosas" que hacen que aquellas personas que parecen dulces e inofensivos, sean capaces de todo para hacerte la vida imposible si intentas dejarlos o si los engañas. Estos astros son los verdaderos tóxicos.

1-Escorpio

Parece una estrella zodiacal dulce y compañera, pero no tenés idea de la maldad que puede esconderse en su interior. Son rencorosos y van acumulando en sus mentes y corazones aquellas cosas que les hicieron mal por más que le hayan pedido perdón. Escorpio no se guarda nada, si tiene el arma perfecta para derribarte lo hará, porque goza del poder y es capaz de abrazar el resentimiento.

Además, las personas nacidas bajo esta casa son muy intensas y tienen la peculiar característica de ser uno de los signos más desconfiados, para ellos casi el 100% de las personas le van a hacer mal, por eso ante el más mínimo indicio activan su maldad. Como si fuera poco, cuando no obtienen lo que quieren se vuelven vengativos.

Escorpio vive la vida con mucha pasión, es todo o nada con él.

2- Leo

Este astro puede ser un encantador, pero también puede ser la peor pesadilla para una persona. Tiene una capacidad admirable para ser muy astuto, esto le permite encontrar los puntos débiles de los que lo rodean. Por eso son considerados tóxicos, porque saben como manipular a cada individuo con lo que más le duele o importa.

Este signo es muy vengativo, pero no cobra el mal de prisa, sino que hace que el dolor sea lento y profundo. Tienen mucha energía y dan todo por quien aman, pero por su lado negativo es que llegan a ser tan ambiciosos. Una vez que tiene todo controlado, la estrella es muy tranquila.

Los nacidos bajo leo, nunca se están quietos.

3- Aries

Son personas muy bellas físicamente, suelen tener una sonrisa que enamora a cualquiera, pero detrás de ella puede esconder una maldad que realmente da miedo. Se derrite por el peligro, goza siendo competitivo y tiene sus metas muy claras. Para este astro, perder no está en sus planes.

Los individuos nacidos bajo este signo, son impulsivo y puede ser tan agresivo como se le antoje. Son considerados como tóxicos por nacimiento, son muy sinceros y aprovechan su característica para generar más mal. Al decir las cosas sin filtro, su entorno sale muy dañado de esta relación.

Aries en ocasiones piensa solo en si y se vuelve egoísta.

4- Capricornio

Este signo suele ser bastante tranquilo en las relaciones, pero cuando alguien lo hiere se despierta su lado más oscuro y maligno. Es un astro bien necio, no le teme al peligro y es capaz de ser bastante rencoroso, pero lo peor de su venganza es que lo hace de una forma sigilosa.

Cuando la casa astrológica está enojada, su mirada te eriza la piel, te petrifica el alma y realmente da miedo. Esta estrella puede contener un montón de maldad. Además, las personas que nacieron en estos decanatos son muy pesimistas con sus propios planes y no dudan en "tirar abajo" los planes de los demás.

Capricornio siempre pondrá todo su esfuerzo tanto para el bien como para el mal.

5- Virgo

Este signo no se anda con rodeos, no da vueltas. Si se plantea un objetivo, trabaja duro para cumplirlo. Esto no solo refiere a cosas materiales, sino también a relaciones y vínculos. Si un virgo decidió estar con una persona por el resto de su vida, hará todo lo necesario (sea malo o bueno) para mantenerla.

Se dice que es de cabeza cuadrada, porque es muy testarudo. Le da igual quien salga lastimado en el camino, porque cree que cada quien es responsable de sus emociones. El veneno de esta estrella es cruel, saben cómo hacer sufrir. Todas sus características lo llevan a ser un verdadero obsesivo de su entorno, nada se le escapa.