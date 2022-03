El pasado 2 de marzo a las 14:34 de Argentina comenzó la Luna nueva en piscis. Un ciclo que se extenderá hasta el 10 de marzo y trae consigo un huracán de sentimientos y emociones intensas que afectarán a todos los signos del zodiaco.

Piscis es un signo mutable de Agua, y cuando el Sol comienza a transitar por este signo, el verano tiene su fase final en el hemisferio sur; mientras que en el hemisferio norte termina el invierno.

Según los astrólogos, cuando la Luna Nueva se coloca en Piscis brinda mayor relevancia e impacto a todas las personas que nacen del 19 de febrero al 20 de marzo, periodo regido por este signo.

Luna nueva en Piscis 2022: ¿Cómo afecta a cada signo del zodiaco?

Aries

Esta Luna te va a recordar lo importante que es tener una buena organización de vida. Elabora una lista de prioridades y ve poco a poco. Confía en vos, de verdad, no te quedes atrapado en un bucle de descontrol que no te llevará a nada bueno.

Tauro

Es una oportunidad para tener más perspectiva sobre una meta que quieres lograr como parte de un equipo o un grupo. Es crucial que seas específica sobre las personas que necesitas a tu lado para llegar al objetivo. Puedes confiar en que la suerte es favorable.

Géminis

La energía de esta Luna Nueva va directa a tu mundo laboral. Aprovecha al máximo cualquier oportunidad que tengas. Estudiá, fórmate cuando puedas y hace todo lo posible para alimentar a tu mente. Sos una persona muy curiosa y sería una lástima que tu talento no brille.

Cáncer

Esta época te inspirará para salir de tu rutina y explorar algo nuevo y emocionante. Puede ser un buen momento para planear tus vacaciones para primavera y verano. Además, te sentirás muy optimista.

Leo

Si tenés un nudo en la garganta que no te deja “respirar” con tranquilidad, hablá. No silencies a tu corazón, permítete un momento de reflexión muy especial y meditá mucho sobre lo que está pasando. Si los conflictos internos no se solucionan, no podrás avanzar como realmente deseás.

Virgo

La luna nueva hará que todo en tu vida se sienta más grande. Toma la oportunidad para pensar en quiénes quieres que sean tus colaboradoras o lazos más cercanos en 2 semanas y en 6 meses.

Libra

Dedicarte en cuerpo y alma a los demás, te quita tiempo para mimarte. La Luna Nueva te invita a que te cuides más. Escuchate, mimate, querete y respetate como nunca. Las personas que se molesten con vos por estos cambios que vas a hacer, no deberían estar a tu lado.

Escorpio

Esta es una de las mejores oportunidades que tendrás en el año para iniciar un nuevo capítulo en tu vida amorosa o en tu faceta artística. Si llevas tiempo queriendo conocer a alguien nuevo, llevar a otro nivel tu relación o comenzar un proyecto creativo, esta es la señal.

Sagitario

La Luna Nueva va directa a lo más profundo de tu corazón. Así que ese nudo que tenés puede desaparecer si confiesas lo que estás sintiendo. Aprovechá la oportunidad de ser más feliz que nunca. Centrate en vos y en lo que quieras y olvídate de todo lo demás.

Capricornio

Estarás frente a un lienzo en blanco para pintar tu visión y tu apetito por más conocimiento. Ya sea que quieras explorar una maestría o simplemente visitar un lugar lleno de historia, este momento puede llevarte a mucho crecimiento interior.

Acuario

Aprenderás a interpretar mejor las señales de tu cuerpo. Si te ponés en contacto directo con tus sentimientos, podés tener una mejor visión de lo que está pasando dentro de ti. La tensión acumulada durante estos días puede ser un aviso de algo muy grande que está llegando a tu vida.

Piscis

Tu luna nueva anual te presenta una oportunidad única para lograr algunos de tus planes a largo plazo. No tengas miedo de soñar y apuntar a las estrellas.