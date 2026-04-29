Llega la Luna llena en Escorpio y estos signos vivirán transformaciones, según la astrología

La luna llena en Escorpio se hará presente este viernes 1 de mayo y, según la astrología, se trata de una de las lunaciones más intensas del calendario. Este evento se caracteriza por movilizar emociones profundas y poner en primer plano procesos internos que muchas veces permanecen ocultos.

En términos generales, las lunas llenas representan momentos de cierre, culminación o revelación. Son instancias en las que situaciones iniciadas meses atrás alcanzan un punto de definición, ya sea para concretarse o para evidenciar la necesidad de un cambio.

Cuando este fenómeno ocurre en Escorpio, el impacto suele ser aún más marcado. Este signo está asociado a la transformación, la introspección y la capacidad de atravesar crisis para generar cambios profundos.

Los signos que sentirán con más fuerza esta Luna llena

Algunos signos del zodiaco estarán especialmente atravesados por esta lunación, ya que recibirán su influencia de manera más directa en áreas clave de sus vidas.

Escorpio

Para este signo, la Luna llena representa un momento central del año. Se activan cuestiones personales profundas y procesos que comenzaron meses atrás muestran sus resultados. También se acentúa la sensibilidad y la intuición, lo que puede llevar a enfrentar temas postergados o incómodos. Es un período propicio para depurar hábitos, vínculos o rutinas que ya no aportan bienestar.





Tauro

La energía se concentra en el plano vincular. Se trata de una etapa de revisión en las relaciones, especialmente después de un ciclo prolongado de cambios personales. La lunación impulsa a replantear qué se espera de los demás y, al mismo tiempo, qué lugar se ocupa en esos vínculos. Pueden surgir definiciones importantes en este terreno.





La Luna llena en Escorpio se presenta como una oportunidad para cerrar etapas y avanzar con mayor claridad.

Leo

En este caso, el foco se traslada al ámbito emocional y familiar. La Luna llena ilumina aspectos relacionados con el hogar, la historia personal y las bases afectivas. Puede haber mayor sensibilidad o necesidad de introspección, así como la aparición de situaciones que inviten a reorganizar el equilibrio entre lo personal y lo externo.



