Contacto cero: los 5 signos que deberían bloquear a su ex hoy mismo

Terminar una relación amorosa nunca es sencillo. Sin embargo, hay momentos en los que insistir con una historia terminada puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento emocional, la autoestima y la posibilidad de construir nuevas experiencias.

Según la astrología, algunos signos del zodiaco tienden a aferrarse más al pasado que otras. Ya sea por nostalgia, esperanza o costumbre, pueden encontrar dificultades para seguir adelante.

Ranking: los 5 signos que deberían bloquear a su ex hoy mismo

Libra

Suele idealizar las relaciones y quedarse pensando en lo que pudo haber sido. Aunque intenta mantener la armonía, muchas veces continúa sosteniendo conversaciones o vínculos que ya no le aportan nada positivo.

En esta etapa necesita recuperar el equilibrio emocional y dejar de buscar respuestas donde probablemente ya no las haya. Tomar distancia le permitirá enfocarse en nuevas oportunidades.

Libra necesita dejar de mirar hacia atrás para recuperar la paz emocional.

Piscis

Tiene una enorme sensibilidad y una tendencia natural a recordar los momentos felices por encima de los conflictos. Esto puede llevarlo a mantener abiertas puertas que deberían permanecer cerradas.

Cuando una historia termina, suele aferrarse a la esperanza de una reconciliación. Sin embargo, los astros indican que es momento de priorizar su bienestar y evitar situaciones que generen más confusión.

Piscis debe aprender que soltar también es una forma de amor propio.

Tauro

Es. Cuando construye un vínculo importante, le cuesta aceptar que las cosas ya no son como antes.

La nostalgia y el apego pueden convertirse en una carga emocional. Alejarse de aquello que ya terminó será clave para abrir espacio a nuevas experiencias y relaciones más saludables.

Tauro suele aferrarse al pasado incluso cuando sabe que debe seguir adelante.

Cáncer

Vive las relaciones de manera intensa y profunda. Su memoria emocional hace que recuerde cada detalle, cada conversación y cada momento compartido.

Por eso, seguir pendiente de lo que hace una antigua pareja puede dificultar su proceso de sanación. Los astros le recomiendan enfocarse en sí mismo y proteger su energía emocional.

Cáncer necesita cuidar su corazón y evitar reabrir heridas innecesarias.

Escorpio

Finaliza este ranking porque rara vez olvida una relación importante. Aunque intente mostrarse fuerte, suele mantener un vínculo emocional oculto con las personas que marcaron su vida.

Además, puede caer en la tentación de revisar redes sociales, buscar información o intentar entender qué salió mal. Para este signo, cortar definitivamente el contacto será el primer paso para recuperar su poder personal.

Escorpio debe transformar el apego en fortaleza y enfocarse en nuevos comienzos.











