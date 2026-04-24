Venus entró en Géminis y trae cambios en el plano sentimental: ¿Cómo les irá a los signos en el amor?

El ingreso de Venus en Géminis este viernes 24 de abril marca el inicio de un período que, según la astrología, traerá cambios en la manera en que las personas viven el amor y las relaciones. Este tránsito se extenderá hasta el 18 de mayo y se caracteriza por una energía más dinámica, curiosa y enfocada en la comunicación.

Durante estas semanas, el plano afectivo estará atravesado por la necesidad de intercambio constante. Las conversaciones, los mensajes y el estímulo intelectual ocuparán un lugar central en los vínculos de los signos del zodiaco, generando nuevas formas de conexión.

Venus en Géminis: ¿Cómo impactará en cada signo del zodiaco?

Aries : atravesará un período de conversaciones intensas y conexiones rápidas. El desafío será sostener el interés más allá del impulso inicial.

: atravesará un período de conversaciones intensas y conexiones rápidas. El desafío será sostener el interés más allá del impulso inicial. Tauro : se enfrentará a una energía que lo saca de su zona de confort. Aunque puede generar dudas, también habilita romances inesperados.

: se enfrentará a una energía que lo saca de su zona de confort. Aunque puede generar dudas, también habilita romances inesperados. Géminis : será uno de los protagonistas del tránsito, con mayor atractivo y múltiples oportunidades amorosas. La clave estará en evitar la dispersión.

: será uno de los protagonistas del tránsito, con mayor atractivo y múltiples oportunidades amorosas. La clave estará en evitar la dispersión. Cáncer : podría sentir cierta desconexión emocional, aunque una conversación significativa podría marcar un punto de inflexión.

: podría sentir cierta desconexión emocional, aunque una conversación significativa podría marcar un punto de inflexión. Leo : tendrá protagonismo en entornos sociales y digitales. El reto será priorizar la autenticidad por sobre la validación externa.

: tendrá protagonismo en entornos sociales y digitales. El reto será priorizar la autenticidad por sobre la validación externa. Virgo: encontrará una oportunidad para flexibilizar su mirada y disfrutar de vínculos más espontáneos.





Desde la perspectiva astrológica, Venus es el planeta del amor, la belleza y las relaciones. Al entrar en Géminis, las relaciones se verán estimuladas por la curiosidad, la espontaneidad y la intelectualidad, características que rigen a este signo zodiacal.