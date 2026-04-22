Venus en Géminis: por qué este movimiento planetario desatará un caos de sentimientos en 4 signos del zodiaco

La astrología confirmó que el próximo viernes 24 de abril el ingreso de Venus en Géminis desatará confusiones en los sentimientos de los signos del zodiaco. Este movimiento planetario reveló que la forma de relacionarse cambiará drásticamente.

La etapa dejará atrás la estabilidad para dar paso a vínculos rápidos y curiosos. La conexión intelectual pesará mucho más que la emocional.

Dicho fenómeno disparó las alarmas para quienes desean un compromiso serio y profundo durante esta temporada. Muchas personas buscarán un poco de aire fresco en sus vidas sentimentales actuales.

Los signos que van a vivir líos amorosos con Venus en Géminis





Géminis y Sagitario

Géminis ganó el protagonismo absoluto en este escenario y se sentirá el centro del universo. Atraerá miradas y charlas constantes sin necesidad de realizar grandes esfuerzos.

El problema sorprendió a los geminianos al detectar que poseen demasiadas historias abiertas en simultáneo. Si no ordenan sus afectos, terminarán en situaciones ambiguas.

Tales malentendidos los obligarán a gestionar conflictos que nunca buscaron realmente. Por su parte, Sagitario advirtió que el romance no podrá ser ignorado durante las próximas semanas.

Conocerá a alguien que lo enganche desde el humor, pero el exceso de opciones frenó su capacidad de decidirse. Tendrá que ser muy claro con sus señales para evitar confusiones.

Los signos que van a vivir líos amorosos con Venus en Géminis.

Virgo y Piscis

A los nacidos bajo el signo de Virgo, este clima los sacó de su zona de confort. El proceso tiró por la ventana la coherencia que tanto valoran en su cotidianidad.

Verán situaciones donde lo sentimental y lo racional no irán de la mano. Dicho quiebre impactó directo en sus esquemas de control y seguridad habituales.

Intentar comprender todo con la lógica no será suficiente. Si no permiten que los hechos fluyan, el bloqueo mental les jugará una pésima pasada en el terreno del deseo.

Piscis denunció internamente que su interpretación de la realidad le jugará en contra. El riesgo reside en idealizar historias que todavía no tienen un rumbo definido.

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La reaparición de personas del pasado estalló frente a los piscianos, removiendo heridas que creían cerradas. Si no mantienen distancia, acabarán en un romance sin sustento firme.

Entre el 20 de abril y el 21 de mayo nada será lo que parece. La etapa promete risas y diálogos que enganchan. Sin embargo, la falta de certezas acorrala a los que exigen definiciones rápidas.

Lo fácil será ilusionarse con las palabras y lo difícil será entender el conflicto generado por una fantasía. Venus no viene a otorgar estabilidad, sino que llega para cuestionar qué se siente.

Resulta fundamental no perder de vista la realidad para evitar sufrimientos innecesarios.