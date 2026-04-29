Luna llena en Escorpio: los 4 signos que deben afrontar cambios profundos

Especialistas en la materia confirmaron que el próximo viernes 1° de mayo se producirá la Luna llena a 11 grados del signo de Escorpio.

Dicha lunación marca un punto de madurez para procesos afectivos que iniciaron en noviembre pasado. El evento reveló verdades que muchos evitaban sobre la confianza y la vulnerabilidad.

Esta vibración impactó de lleno en el poder personal, obligando a conectar con lo que necesita sanarse de forma urgente. Identificar patrones repetitivos permite depurar tensiones acumuladas.

Los cuatro signos contra las cuerdas





Para Escorpio, esta es su lunación anual y la sensibilidad alcanzó niveles máximos. Las intenciones propuestas hace un semestre ahora muestran sus resultados definitivos en la realidad.

Tauro enfrentó una pregunta directa sobre su propio valor justo cuando el planeta Urano termina su ciclo de transformación. Este proceso aclaró qué vínculos merecen sostenerse y cuáles no.

El signo de Leo sintió la luz en su zona de hogar, revisando si el rol de sostén familiar afectó su equilibrio mental. Acuario ganó claridad en su faceta profesional y proyectos postergados.

Esta etapa advirtió que el eje Tauro-Escorpio recuperó su flujo habitual tras años de complejidad extrema. El cambio sorprendió porque ahora lo disruptivo se traslada a la comunicación directa.

Para Escorpio, esta es su lunación anual y la sensibilidad alcanzó niveles máximos.

Clima de tensión y luchas de poder





Plutón, regente de este fenómeno, activó fricciones que traen a la superficie miedos profundos. Marte en Aries sumó una urgencia que acorraló a los perfiles más impulsivos de la rueda.

Sostener estas emociones intensas requiere una resistencia interna considerable. La cuadratura planetaria denunció que las reacciones en caliente pueden resultar peligrosas en estas horas.

Dicha fase es la primera desde 2019 que no enfrenta a Urano, permitiendo que la evolución fluya de manera natural. Las intuiciones revelaron que la autoridad nace de la resiliencia.

Impacto en el resto del zodiaco





Aries advirtió la necesidad de cuidar excesos en vínculos íntimos o recursos compartidos. Géminis denunció hábitos pesados en su rutina de salud, aprovechando que ciertas dinámicas ya no encajan.

Cáncer hizo brillar su creatividad gestada en las sombras, usando la percepción como brújula. Libra reveló una crisis en su zona económica, donde soltar proyectos viejos recupera su valor interno.

Sagitario frenó su ritmo de acción para entregarse a una escucha interna necesaria. Capricornio optó por la calidad en sus amistades, ya que para él la lealtad está para el sogazo si no hay compromiso.

Para Piscis, la iluminación impulsó una búsqueda de sentido espiritual. Virgo sorprendió con conversaciones que mueven el piso, enfrentando diálogos incómodos que faltaban decirse para limpiar el ambiente.

Esta renovación personal se asemeja a una puesta a punto necesaria tras un largo recorrido. El cielo aseguró un movimiento constante, obligando a cuestionar qué se desea conservar realmente.