Friolentos: Estos son los signos que más padecen la baja de temperatura

Cuando llega el frío, no todos lo viven igual. Mientras algunos disfrutan del clima y salen sin problema, hay quienes lo sufren desde el primer momento: necesitan capas y capas de abrigo, buscan siempre el sol y no se despegan de algo calentito.

Según la astrología, hay signos del zodíaco que son especialmente sensibles a las bajas temperaturas y les cuesta mucho adaptarse. El invierno para ellos no es un plan ideal, y cualquier excusa es válida para quedarse en casa, cómodos y lejos del frío.

¿Cuáles son los signos más friolentos del zodíaco?

¿Cuáles son los signos más friolentos del zodíaco?

Tauro

Tiene una relación muy marcada con la comodidad, y eso incluye evitar cualquier situación que le genere incomodidad física, como el frío. Cuando bajan las temperaturas, busca rodearse de todo lo que le dé calor: mantas, ropa abrigada, comidas calientes y espacios cerrados donde se sienta a gusto. No es de los que disfrutan salir si el clima no acompaña, y prefiere mil veces un plan en casa antes que exponerse a pasarla mal.

Además, le cuesta adaptarse a los cambios bruscos de temperatura, por lo que el invierno puede resultarle pesado. Necesita su tiempo para entrar en clima y suele quejarse bastante si no está lo suficientemente abrigado. Para sentirse bien, prioriza el confort por sobre todo, y eso hace que el frío nunca sea su mejor aliado.

Cáncer

El frío le pega desde un lugar muy emocional. No solo lo siente en el cuerpo, sino también en el ánimo, por lo que tiende a volverse más casero y reservado cuando llega el invierno. Necesita ambientes cálidos, tranquilos y familiares para sentirse bien, y cualquier salida con bajas temperaturas puede resultarle poco atractiva.

Suele refugiarse en rutinas que le den seguridad, como quedarse en casa, mirar algo o compartir con personas cercanas. Le cuesta disfrutar del frío como algo externo, porque lo vive más como una sensación incómoda que prefiere evitar. Por eso, siempre va a priorizar el calor del hogar antes que cualquier plan afuera.

Piscis

Tiene una sensibilidad especial que hace que perciba el frío con más intensidad que otros. No es solo una cuestión física, sino también de cómo lo afecta en su energía diaria. Le cuesta activarse cuando hace frío y suele sentirse más lento o apagado, por lo que busca constantemente maneras de mantenerse cómodo.

Prefiere los espacios cálidos, la ropa suave y todo lo que le genere una sensación de refugio. El invierno puede hacerlo más introspectivo, con ganas de aislarse un poco del exterior. Para sobrellevarlo, necesita crear su propio ambiente de confort, donde el frío quede lo más lejos posible.