Urano en Géminis: qué le pasa a cada signo y quiénes salen beneficiados

El 26 de abril de 2025 ocurrió algo que no sucedía desde 1942: Urano, el planeta del cambio radical y las disrupciones inesperadas, ingresó en Géminis, donde permanecerá entre seis y siete años. Un tránsito generacional que ya está transformando el mapa astrológico para todos los signos, aunque no de la misma manera ni con la misma intensidad.

Para entender lo que viene, hay que mirar lo que quedó atrás. Desde 2019, Urano estuvo en Tauro, el signo de la estabilidad y el dinero: seis años en los que el planeta más disruptivo del zodíaco sacudió la economía global, la seguridad material y todo lo que parecía sólido.

Ahora el terreno cambia. Géminis rige la comunicación, la tecnología, el pensamiento y los vínculos cotidianos. Los próximos años traerán transformaciones profundas en cómo nos informamos, cómo aprendemos y cómo nos conectamos con otros.

Urano en Géminis y Tauro: el gran sobreviviente del ciclo

Tauro es el signo que más sufrió este tránsito. Urano vivió literalmente en su terreno durante seis años; en el signo que más odia el cambio de todo el zodiaco; y le exigió soltar seguridades económicas y certezas que resultaron no ser tan sólidas.

Fue agotador. Pero lo que queda después de ese proceso es algo más auténtico. Con Urano en Géminis, la presión se levanta de su zona más personal y llega el momento de construir desde lo que quedó en pie.

Leo sintió estos seis años en su área de carrera y reputación: giros profesionales no planeados, una imagen pública que debió reinventarse. Lo que viene apunta a la expansión y al aprendizaje, a ideas que abren la mente en direcciones nuevas. Para un signo de visión naturalmente amplia, eso es combustible, no presión.

Urano en Géminis y Escorpio: cierre de un ciclo exigente

Escorpio es el signo que más sintió la presión de Urano en Tauro, porque Tauro es su signo opuesto. Eso significó seis años con el planeta del caos activando su zona de relaciones profundas y dinámicas de poder: rupturas inesperadas, vínculos que se transformaron de raíz.

Con Urano en Géminis, el foco se desplaza hacia el trabajo y las rutinas diarias: un terreno que Escorpio puede gestionar con mayor soltura.

Acuario, cuyo planeta regente es justamente Urano, atravesó estos años con disrupciones en su zona doméstica y familiar, que no es precisamente su área de comodidad. Ahora que Urano ingresa en Géminis; un signo afín a su energía mental y social; algo genuinamente se libera. Los cambios en la comunicación y los vínculos cotidianos son territorio conocido para el signo más mental del zodiaco.

Los próximos años traerán transformaciones profundas en cómo nos informamos, cómo aprendemos y cómo nos conectamos con otros.

Urano en Géminis y los signos mutables: transformación de identidad

Géminis es el protagonista del tránsito. Los próximos seis o siete años serán los más transformadores de su vida adulta: lo que se toca es la identidad, la imagen, la forma de presentarse al mundo. Habrá versiones propias que quedarán atrás y capas que caerán.

La ventaja es clara: Géminis es el signo más adaptable del Zodiaco y llevaba tiempo necesitando una sacudida real.

Virgo verá activada su zona de relaciones profundas y asociaciones significativas. Vínculos que se transforman, personas que irrumpen de forma inesperada y relaciones en piloto automático que de repente obligan a decidir. El reto central será soltar el control sobre cómo deberían ser las cosas, algo que Urano no negocia ni posterga.

Urano en Géminis y Sagitario: el aprendizaje del vínculo

Sagitario tiene a Géminis como signo opuesto, lo que significa que Urano transitará directamente su zona relacional durante los próximos años. Cambios profundos en vínculos, compromisos y asociaciones importantes.

Para un signo que necesita libertad como el aire, la tensión puede ser considerable. Sin embargo, el tránsito tiene algo concreto que enseñarle sobre lo que significa conectar de verdad con otro.

Piscis verá removida su zona de trabajo, salud y rutinas diarias. Transformaciones inesperadas en la forma de organizarse, hábitos que se modifican no por decisión propia, sino por circunstancias que empujan desde afuera.

Lo que Urano en Géminis puede hacer por Piscis es forzarlo a construir una estructura que funcione: no rígida, sino flexible, que deje espacio para su mundo interior sin que ese mundo interior absorba todo lo demás.