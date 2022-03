Nuestros signos del zodíaco pueden ofrecer mucha información sobre nosotros mismos y los demás. Según esta disciplina esotérica, las estrellas pueden llevarnos hacia lo que nos gusta, lo que nos disgusta y las inclinaciones que tenemos, en la vida y también en la cama. Ya sea para complacer una pareja o descubrir por qué nos gusta lo que nos gusta, estas son las claves del sexo de cada signo zodiacal:

Aries

Aries a menudo es adicto a la caza. Encuentran la persecución más atractiva que la captura. Perfeccionistas, pero amables, es difícil hacer que dejen de perseguirte a toda velocidad, pero si se quiere, es posible domar sus corazones manteniendo las cosas interesantes y apasionadas. Si tenés la energía suficiente para mantener su ritmo, no hay pareja más apasionada que los Aries.

.

Tauro

El Toro tiene un enfoque simple y directo del sexo. Lo ven como una necesidad física natural como comer, y disfrutan el acto tanto como les encanta una buena comida. A los taurinos les encantan los encuentros íntimos que despiertan todos sus sentidos. Sábanas de satén caras y rosas rojas frescas de tallo largo son una buena inversión, y una copa o dos de champán tampoco estarían de más.

Géminis

Mientras la comunicación sea la prioridad, a los Géminis les encanta experimentar con sus parejas. Les encanta tener encuentros juguetones y alegres, momentos de conexión genuina que traigan satisfacción a todas las partes presentes. Están abiertos a casi cualquier cosa en la cama, y probarán cada sugerencia una o dos veces antes de rechazar una idea. Por lo tanto, es importante tener una mente abierta.

Cáncer

Los nacidos bajo Cáncer son amantes románticos que buscan complacer a su pareja por sobre todas las cosas. Sus deseos cambian con tanta frecuencia como su regente astrológico, la Luna. Para responder a esta devoción, solo hace falta prestar atención a los pequeños gestos, esos toques en sus lugares favoritos que recuerdan a los cancerianos que son oídos y respetados.

Conocé que enciende a cada signo del zodíaco según las estrellas.

Leo

Para los Leo, tener una pareja que los elogie es de suma importancia. Orgullosos hasta la falta, los leoninos necesitan saber que son los mejores en lo que hacen, pero no se contentarán con elogios vacíos. Si bien ser complacido primero los hace sentir majestuosos, los Leo son socios generosos y complacer a los amantes es bueno para su orgullo.

Virgo

Para sorpresa de muchos, Virgo es en realidad el signo más abierto sexualmente debido a su disposición a aprender, mejorar y sanar su cuerpo. Su vida sexual es una rutina lúdica de la que querrán participar todos los días a la misma hora, pero al más puro estilo Virgo necesitarán sábanas limpias y una habitación organizada. Pero una vez que entran en confianza, su sensualidad y cariño los hacen amantes excepcionales.

Libra

Los nacidos bajo Libra tienen como objetivo dar placer más que recibirlo. No dejarán de pedir reciprocidad, después de todo, necesitan amantes que también reconozcan sus necesidades, para mantener la balanza sexual equilibrada. Pero es el placer de sus amantes lo que de verdad enciende la llama para Libra, sentir como la conexión con su pareja erupciona.

Escorpio

El más intenso de todos los signos, Escorpio es un amante extremadamente apasionado. Romper tabúes es parte de su naturaleza. No tienen muchas restricciones sexuales, lo que los hace especialmente divertidos en la cama. Debido a que normalmente no les gusta el sexo casual, necesitan sentir una conexión emocional profunda, y disfrutan del sentimiento de posesión sobre su pareja. Para Escorpio no hay tabúes, no hay inhibiciones y no hay vergüenza.

Según el horóscopo, Esorpio es el signo más fogoso del zodíaco,

Sagitario

Este signo amante de la diversión es a menudo denominado como el signo más aventurero del zodíaco. Sagitario es juguetón, abierto y muy fácil de gustar. No juegan, a menos que estemos hablando de juegos sexuales, naturalmente, y son espontáneos, buscan emociones y son propensos a la experimentación. El secreto para capturar la atención de Sagitario es evitar ser posesivo o restringir su libertad.

Capricornio

Este signo de tierra no habla abiertamente de su vida sexual a menudo. Regido por Saturno, el signo maestro del zodíaco, los capricornianos son tanto el signo del zodíaco con más conocimiento como el más sexualmente consciente, y a menudo están ansiosos por ofrecer consejos a sus amantes. Una vez que establecen esa conexión emocional que tanto desean, hay poco que los Capricornio no estarán dispuestos a probar.

Acuario

Si bien los Acuario pueden tener dificultades para comprometerse, eso no quiere decir que no sean apasionados. Intelectuales y de espíritu libre, aquellos regidos por Acuario puede ser impredecibles en sus afectos. Necesitan ser estimulados mentalmente antes de dejarse seducir. Están dispuestos a actuar según sus impulsos salvajes y se sumergen en la experimentación con su pareja, pero eso no significa que alguna vez se comprometerán. Poco convencionales y electrizantes, podrían llevarte a un viaje sexual increíble.

Piscis

Con su naturaleza sensual y cautivadora, Piscis no tiene problemas para atraer parejas sexuales. Una vez que su intuición les dice que encontraron el romance adecuado, se convierten en amantes sexualmente imaginativos que viven para complacer a su pareja. Sin embargo, tienen una naturaleza muy frágil, así que evitar hacer comentarios hirientes o insensibles que disolverán la intimidad creada es importante.