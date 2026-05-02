No aguantan el frío: los 3 signos del zodiaco que más sufren las bajas temperaturas

Especialistas en astrología confirmaron que tres signos padecen las bajas temperaturas con especial intensidad. Esto divide a los integrantes del zodiaco en dos: los amantes del invierno y quienes no logran despegarse de la calefacción.

La vibración de cada elemento influye directamente en cómo se procesa el desplome de la sensación térmica. Según el informe, Leo, Cáncer y Libra se "congelan" ante cada ráfaga.

Los signos que más sufren el frío, según la astrología





Leo



El signo de Leo disparó las alarmas por ser el hijo directo del Sol y monarca del verano. Su vitalidad es puro fuego, por lo que el acortamiento de los días afecta su rendimiento.

Cuando el termómetro desciende, esta energía siente que pierde su fuente principal de combustible. El clima acorrala su ánimo, apagando su brillo natural y su necesidad de exposición.

Los nacidos bajo este signo suelen recurrir al abrigo por capas, manifestando su descontento por el cielo gris. Para ellos, la temporada invernal representa una falta de luz para su despliegue.

Los 3 signos del zodiaco que más sufren el frío.

Cáncer

Por otro lado, la naturaleza de Cáncer denuncia un sufrimiento extremo debido a su regencia lunar. Al ser un signo de agua, el frío se traduce en una sensación de aislamiento involuntario.

Este escenario advirte cambios directos en su humor, llevándolos a estados de melancolía profunda. Físicamente, suelen padecer de extremidades frías debido a su conexión con la circulación.

El "cangrejo" frena su actividad social para entrar en un modo de hibernación absoluta. Se convierten en expertos del confort hogareño hasta que el clima mejore.

Libra

La situación de Libra estalló en el análisis debido a su búsqueda constante de armonía bajo la regencia de Venus. El frío extremo es considerado una agresión directa a sus sentidos.

Dicha posición promete ser una lucha constante, ya que este signo rige los riñones y la zona lumbar. Estas áreas suelen resentirse significativamente con las marcas térmicas bajas.

La duda sobre qué vestir para no perder la estética frente al espejo es el síntoma más claro. Suelen ser los primeros en verse afectados si no mantienen el equilibrio térmico que su cuerpo demanda.