Problemas de pareja: estos signos zodiacales podrían sufrir varias discusiones en mayo

El inicio de mayo llega con movimientos astrales que podrían generar inestabilidad en el plano emocional de varias signos del zodiaco. Según las predicciones del horóscopo, ciertos tránsitos planetarios influirán directamente en la forma de comunicarse, interpretar situaciones y gestionar los vínculos de pareja.

En este contexto, la combinación de energías entre el Sol en Tauro y otros tránsitos relevantes marcará un escenario propenso a malentendidos, reacciones impulsivas y conflictos que, en muchos casos, tendrán más que ver con tensiones internas que con situaciones concretas.

Los signos que podrían tener más discusiones en pareja durante mayo

Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Aries atraviesa un mes marcado por una intensidad difícil de canalizar. La presencia del Sol en Tauro genera una tensión natural entre impulso y resistencia, lo que se traduce en una sensación de bloqueo interno. A esto se suman los movimientos de Marte, su regente, que activan zonas de fricción e incrementan la irritabilidad.

En la pareja, esto puede derivar en discusiones vinculadas al control, los tiempos y la toma de decisiones. Las palabras tienden a surgir sin filtro y la impaciencia se vuelve constante. Más que buscar el conflicto, Aries intenta liberar una presión interna que no logra expresar con claridad.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Para Cáncer, mayo se presenta con una carga emocional elevada. La influencia de la Luna intensifica la sensibilidad, mientras que los tránsitos de tierra generan una sensación de desconexión afectiva.

Las discusiones pueden originarse en aspectos profundos: silencios interpretados como rechazo, gestos mínimos que se perciben como abandono o recuerdos del pasado que resurgen. La recomendación es prestar atención a los detalles y abordar los conflictos antes de que escalen.

Si bien el panorama astrológico augura problemas de pareja, también se trata de un período que puede servir como oportunidad para revisar dinámicas, mejorar la comunicación y fortalecer los vínculos.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Virgo entra en una etapa de análisis constante, impulsada por la influencia del Sol en Tauro. La necesidad de orden y coherencia se traslada al plano afectivo, pero la tensión aparece cuando la comunicación se ve afectada por los movimientos de Mercurio.

Esto puede generar malentendidos en la pareja, ya que lo que se intenta expresar como cuidado o mejora puede ser interpretado como crítica. La precisión en el lenguaje, característica de Virgo, podría resultar más dura de lo habitual.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

Escorpio experimenta un período de gran intensidad emocional. La oposición entre su naturaleza y la energía de Tauro activa un eje de confrontación que pone en juego temas como el control, la seguridad y la confianza.

Las discusiones pueden surgir de forma repentina, como resultado de emociones acumuladas que no fueron expresadas a tiempo. Además, la influencia de Plutón potencia procesos internos que alteran la percepción emocional, generando sospechas o reacciones más intensas de lo habitual.



