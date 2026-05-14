Se vienen "cositas": estos signos del zodiaco cerrarán un capítulo importante en sus vidas

La astrología anticipa un período de cambios profundos para varios signos del zodiaco durante este mes. Se trata de una etapa marcada por la necesidad de soltar situaciones que ya no generan bienestar y avanzar hacia nuevos escenarios.

En ese sentido, quienes venían atravesando momentos de desgaste emocional, cansancio o dudas persistentes podrían encontrar respuestas. El horóscopo señala que se trata de un tiempo propicio para cerrar capítulos que ya no tienen lugar, ya sea en el plano personal, laboral o afectivo.

Los signos que cerrarán una etapa importante

Algunos signos en particular sentirán con mayor intensidad este proceso de transformación y deberán tomar decisiones que marcarán un antes y un después.

Cáncer

Este signo comenzará a tomar distancia de vínculos o situaciones que venían afectándolo emocionalmente. Será una etapa de mayor claridad, en la que podrá reconocer qué necesita dejar atrás para recuperar su equilibrio.

Libra

Deberá enfrentar decisiones importantes vinculadas a relaciones personales o proyectos que no están avanzando. La indecisión típica de este signo quedará en segundo plano frente a la necesidad de definir su camino.

El horóscopo predice que Cáncer, Libra, Capricornio y Piscis dejarán sus dudas e inseguridades atrás y comenzarán un nuevo capítulo en sus vidas.

Capricornio

Sentirá un impulso fuerte de modificar hábitos, rutinas e incluso objetivos laborales. Este proceso estará orientado a recuperar la motivación y reenfocar su energía en metas más alineadas con su presente.

Piscis

Atravesará un período de transformación emocional que le permitirá cerrar heridas y mirar hacia adelante con mayor confianza. Será una etapa clave para dejar atrás el pasado y enfocarse en lo que viene.