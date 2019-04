La CGT, las dos CTA, los docentes de CTERA, gremios y organizaciones sociales se movilizan contra las políticas de Gobierno en el centro porteño y generaron caos en el tránsito.

Organizaciones sociales se manifiestan bajo la consigna "por la unidad, producción y trabajo argentino". Los protestantes se concentraron en las inmediaciones de Plaza Miserere y se dirigirán hacia el Obelisco. Reclaman cambios en la política económica del Gobierno Nacional.

En diálogo con Crónica TV, el secretario general de la CGT Pablo Moyano manifestó: " Mauricio Macri está llevando adelante un desastre económico y, por eso, convocamos a un paro de todas las regionales de la CGT para el 11 de abril. Necesitamos que paren los despidos y la inflación y el reclamo se ve reflejado en esta marcha multitudinaria".

"El Gobierno no escucha y como el Gobierno no cambia el rumbo, nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de defender a los trabajadores", agregó.

Pablo Moyano mano a mano con Chiche. "Con una movilización no basta, seguiremos", asegura el sindicalista.



Además, la CGT emitirá un documento en el que expondrá la realidad de la industria, de las pequeñas y medianas empresas, de la producción y el empleo en todo el país.

Desde la central obrera, difundieron un comunicado que manifiesta que marcharán: "Por el pueblo y por la patria, por más trabajo decente y en relación de dependencia, por mejores salarios, mejores programas sociales que generen inclusión y mejores jubilaciones que dignifiquen a nuestros mayores, por más producción nacional, por un país que priorice el desarrollo productivo y se castigue a la especulación financiera".

"Por más desarrollo agrupecuario con valor agregado, por una política fiscal y monetaria definida para incentivar la producción, por servicios públicos de calidad y con tarifas socialmente sustentables, por entender que la salud, la educación y la justicia son pilares fundamentales, por impuestos a las ganancias que no destruyan el salario, por un país para todos y no para unos pocos", agregaron.

En tanto, el secretario general de la CGT, Hector Daer, manifestó a través de su Twitter: "Ya estamos movilizandonos por la unidad, la producción y el trabajo argentino. Otro rumbo es posible. Marchamos por un futuro mejor, que nos incluya a todos y todas".

Marchamos por un futuro mejor, que nos incluya a todos y todas. #OtroRumboEsPosible