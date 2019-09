Luego del derrumbe en el que un trabajador perdió la vida y otros trece resultaron heridos en el Aeropuerto de Ezeiza, uno de los operarios que estuvo presente en el momento del incidente dialogó con Crónica, contó cómo fue su experiencia y lanzó fuertes críticas.

LEÉ TAMBIÉN: "Prendí la tele, vi que lo sacaban ensangrentado y pensé lo peor"

“Hacía cinco minutos que yo había pasado por ahí. Había salido para ir a buscar una herramienta a otro sector y cuando volví me encontré con el desastre", indicó Marcelo, obrero de 38 años que trabaja en el lugar.

De acuerdo a lo difundido por Aeropuertos Argentina 2000, la víctima fatal fue José Bulacio, capataz de la firma TANE, encargada de los andamios para el trabajo en altura.

LEÉ TAMBIÉN: "Fue una explosión tremenda, el andamio casi se me cae encima"

“Hubo un silencio estremecedor y luego se desató el caos. Son compañeros que uno ve todos los días, que los cruzás, que los saludás y hasta a veces compartís alguna que otra charla. La gente empezó a correr, a agarrarse la cabeza, nunca vi algo igual”, comentó Marcelo.

Y agregó: “Ahí arriba había 15 personas armando la estructura. Y sé que me podría haber tocado a mí. Esto es una absoluta negligencia. Le quieren echar la culpa al accionar de un operario pero las tuercas acá están ajustadas con la mano. No te dan tiempo a hacer nada rebuscado porque te apuran para que termines antes de las elecciones. Este chico no murió en el baile ni yéndose de joda, murió trabajando, a las corridas, como lo hacemos todos. Lo lamento mucho por su familia”.

LEÉ TAMBIÉN: Así se encontraba la obra momentos antes de desplomarse

Según datos oficiales, una grúa de las denominadas “tijera” enganchó a la estructura tubular, de 16 metros, y la hizo caer, sin embargo, los trabajadores acusaron a las autoridades de “apurarlos para terminar antes de las elecciones”.