Santiago Siciliano es el agente de tránsito que fue atropellado por Eugenio Veppo mientras estaba realizando su trabajo. En el Hospital Fernández le "salvaron la vida" y allí se recupera este jóven que no recuerda nada de lo que pasó.

Aseguró que el periodista es “un cobarde” porque llamó desde la cárcel para pedirle disculpas a través de su tío, momento en que, a su entender, realizó un “llanto teatralizado”.

Está enojado: "Me da impotencia que haya gente con esa negligencia", dijo desde una ventana del nosocomio. "Hace unos días vino un psicólogo y me dijo que tengo anulación temporal de memoria de trauma. Yo no me acuerdo de nada", aseguró en diálogo con Telefe Noticias.

"Lo que me acuerdo es que salí de mi casa al trabajo, que es a cinco cuadras, al punto del operativo. Después, de llegar al lugar, comer y demás, no me acuerdo de nada. Me acuerdo que me levanté de terapia intensiva y vi a mis familiares", agregó.

Con respecto a cómo se enteró de la muerte de su compañera dijo que fue "muy triste". "Nosotros no teníamos mucha relación porque hacía un mes que habíamos empezado a trabajar juntos. Pero me apena mucho que dejó una familia sola. La hija más chiquita, la de cuatro años, todavía no es consciente de que su mamá no va a volver. La está esperando", contó Santiago.

Él llegó al hospital con el cráneo roto y un edema cerebral que se estaba expandiendo. "Los médicos decidieron que era necesario sacar parte del cráneo. Me sacaron dos coágulos de sangre. Era una situación muy crítica. Me salvaron la vida. Ahora hay que esperar que empiece a bajar la inflamación del cráneo", cerró.