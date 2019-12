El detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime aseguró que la Once'>Tragedia de Once, hecho en el que murieron 52 personas, fue una acción cometida a propósito.

En una entrevista que concedió a la radio AM 530 desde el penal de Ezeiza, Jaime apuntó contra Marcos Córdoba, el motorman del tren que chocó en la estación de Once el 22 de febrero de 2012. El ex funcionario, condenado en diversas causas de corrupción, aseveró que en los dos juicios "quedó demostrado que lo de Once no fue una tragedia, sino un crimen cometido por una persona". Añadió que los supuestos "autores intelectuales" del choque "están impunes".

"Al tren de Once lo mandaron a chocar, no tengo ninguna duda", se despachó, para agregar que: "El tren no frenó los últimos 800 metros. Si el motorman se hubiera desmayado, lo hubiera dicho. Ese choque fue a propósito".

Por otro lado, Jaime pidió que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria, por supuestos problemas de salud y para cuidar a su madre y a un hermano con una enfermedad terminal.

El planteo fue hecho ante el Tribunal Oral Federal 2, que lo condenó por la Once'>Tragedia de Once al término de un juicio oral, informaron fuentes judiciales. El ex secretario de Transporte cumple con esa condena en la cárcel de Ezeiza desde el 5 de octubre de 2018, cuando la Cámara Federal de Casación confirmó el veredicto y, en su caso, elevó la pena fijada de seis años de prisión a ocho.