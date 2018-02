Crónica se hizo presente en el lugar, que se encuentra sobre calle Alsina entre Sánchez Loria y 24 de Noviembre, en el barrio porteño de Balvanera, para atender el reclamo de los vecinos.



Allí, se corroboró el incesante sonido de la alarma y se pudo dialogar con Hernán, un vecino de la zona, quien explicó cómo convive con ese ruido: "Venimos sufriendo hace 15 días, no podemos descansar, es permanente el ruido. Llega un momento en que no aguantás más. Intentamos comunicarnos con los dueños pero no hubo suerte. Ahora hay varias denuncias de vecinos radicadas en fiscalía contravencional".



A pocos minutos de que Crónica publicó la denuncia de los vecinos, la alarma, por suerte, dejó de sonar.

El frente del lugar, responsable de la alarma.