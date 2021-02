Por Analía Caballero

Mariano Israelit, productor de TyC, ESPN, El Trece, Fox Sports, entre otros, y amigo cercano de Diego Maradona, habló con Crónica y contó cómo percibe estos días los nuevos escándalos relacionados a su muerte.

-¿Qué sentís cuando escuchás los audios que cuentan que a Diego le daban porro y cerveza?

-Los audios me parecen tristísimos, lamentables. Cuando yo iba a la casa de Diego en Los Fresnos (en Bella Vista, donde vivió hasta mediados del año pasado) se sentía olor a porro, pero yo a él no lo había visto jamás fumar, ni a nadie. Después me enteré por gente de seguridad que él fumaba. Y que ahí se canjeaban estupefacientes por camisetas.

-¿Cuál es tu opinión de Charly (señalado como culpable de los excesos de Diego)?

-Yo al principio tenia muy buena relación con él, tengo mensajes suyos diciéndome “gracias por venir, Diego es otra persona cuando ustedes vienen, se ríe, la pasa bien”. Yo iba con el doctor Mariano Castro, amigo de los dos, y la pasábamos bien... Y de un día para el otro me terminó bloqueando, no sé por qué.

-¿Viste u oíste cosas que te molestaron?

-Sí, como el tema de la cerveza, se lo dije a Charly, le daba una detrás de otra, y él me decía “no pasa nada”. Sobre todo cuando iban a venir las hijas que lo emborrachaban y se dormía. Tampoco me gustaban los lugares donde vivía. Por cómo estaba él económicamente, merecía vivir en una casa mucho mejor, con todas las comodidades, aire acondicionado central, calefacción. Cuando iba yo, veía que tenía ventiladores, artefactos eléctricos para calentarse... no me parecía que fuera forma de vivir para Diego. En Dubai había estado como un príncipe, y acá como un mendigo.

-¿Qué pensás de Johnny y lo que contó sobre que Maradona ya no quería vivir?

- A mí me parece un pibe divino, buena persona, lo quiero mucho a él y a su papá. Lo que contó es algo que queda entre su tío y él. -¿Creés que las hijas estuvieron cerca de él cuando las necesitaba? -Creo que estuvieron el tiempo que las dejaron entrar. A veces podían y a veces no. Como me bloqueaban a mí, las bloqueaban también a Dalma y a Gianinna.

-¿Era difícil cuidar a Diego?

-Sí, era caprichoso, hacía lo que quería, le podías hablar, pero la última palabra la tenía siempre él. La última vez que lo vi fue a principios de marzo, antes de pandemia, luego hablé con él por teléfono. Esa última vez me dijo “no me abandonen, no me dejen solo”. Yo me fui aterrado, con un escalofrío en la espalda. Se lo veía deprimido, triste, lo habían operado de la rodilla y no podía caminar bien.

-Según lo que conocías de su vida, ¿se podría haber evitado su muerte?

-Es fácil opinar con “el diario del lunes”, pero quizá si no le hubiesen hecho caso a él de irse a una casa que no tenia las comodidades para recibir a un paciente de una operación de la cabeza, con una ambulancia en la puerta todo el tiempo.. capaz se hubiese salvado.