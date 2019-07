En diálogo con Chiche 2019, Anabela Ascar, conductora y pareja de Héctor Ricardo García, compartió cómo vivió los últimos días del creador de Crónica y reveló detalles de su vida amorosa, su personalidad y su emblemática colección del ratón Mickey.

Ascar relató que, si bien García se encontraba consciente psicológicamente, "no podía comer, hablar ni caminar" como producto de sus cinco operaciones de cadera y el ACV que sufrió hace ya 7 años. Además, en el último tiempo tenía dolores "de la cadera y el pulmón, los pies hinchados y retención de líquido". Por lo cual, la conductora debía estar 24 horas a su lado: "Lo hice por amor", expresó.

Sobre el día de su muerte, dijo: "Fuimos al supermercado y me pidió ravioles. Pero cuando le dije de pasar por la farmacia, me hizo señas indicando que no comprara sus medicamentos, porque decía que pronto se iba a morir. Llegamos a casa y cuando le estaba por bajar a abrir la puerta a la enfermera, él me saludó pero yo no sabía que sería por última vez. Bajé igual y cuando subí, lo encontré muerto". Luego, indicó, "llegaron 5 ambulancias que intentaron reanimarlo" sin éxito.

"Me reprocho haberle ido a abrir la puerta a la enfermera, me hubiese gustado estar ahí, haberlo esperado", confesó Ascar.

Por otro lado, la ex conductora de Crónica TV, contó a Chiche Dhualde cómo fue el inicio de su historia de amor con García. "Yo era presentadora de noticias, me invitó a cenar un día y otro día a la casa, como hacía con sus otras 12 chicas que tenía atrás. Entonces le dije que yo prefería que seamos amigos porque a mi no me gustaba que me tratarán como una más", relató. "Él eligió quedarse conmigo y las otras me querían matar", aseguró la periodista.

Luego, contó que la decisión de convivir en la casa de García fue por causas judiciales: "Cuando él cayó preso, para que le dieran la domiciliaria, me volví su custodia en 2004 y me tuve que quedar a vivir con él". De todas formas, pasada la condena, decidieron seguir conviviendo. "Pero en camas separadas, esa es la clave para toda relación larga", constató Ascar. Y añadió que el famoso periodista "nunca se quiso casar. Lo único que hicimos fue una unión convivencial".

"Me costaría mucho volver a estar en una relación, ni se me ocurre", reveló la conductora graduada del ISER.

Finalmente, Ascar ahondó sobre la obsesión de García con el ratón Mickey. "Tenía una colección de objetos enormes, a tal punto que un día volvíamos de un viaje y los de la aduana le preguntaron si era dueño de una jugueteria", relató. Explicó también que su pareja durante 22 años había nacido el mismo día que el personaje creado por Walt Disney, razón por la cual siempre le atrajo todo lo que tuviera que ver con el famoso ratón.

"Como le gustaba tanto Mickey, un día le dije que vayamos a un crucero temático de Disney y me dijo que no, porque no lo había creado él", concluyó entre risas la conductora.