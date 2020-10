Primicia

de La Opinión Austral

El conflicto en el que quedó envuelto Cristian Garbero tiene como protagonistas al buque "Star Balboa", de bandera panameña, y a las autoridades de Trinidad y Tobago. El país forma parte de las islas caribeñas, es un anclaje ideal para el turismo, pero también para el paso de embarcaciones petroleras y pesqueras.

El argentino, oriundo de Río Gallegos, es cocinero en la tripulación. Se fue a Panamá durante la crisis del 2001 para embarcarse en las cocinas de los barcos. Desde marzo viaja en el "Star Balboa", que se dedica al transporte de crudo y refinados de petróleo. El 28 de agosto, Cristian arribó a Trinidad y Tobago junto con sus 16 compañeros.

La idea era abastecerse de provisiones y continuar viaje, sin embargo, se ven envueltos en una odisea hace dos meses, sin poder salir del país caribeño. Es que estando anclados en la bahía y a la espera de instrucciones de la compañía, el barco fue interceptado por las autoridades de las islas, por una presunta causa de tráfico de drogas, armas y municiones.

"Le prestas el teléfono unos minutos" dijo el hermano del tripulante (Gentileza de La Opinión Austral)

El jefe del barco, Jesús Russo, dijo en declaraciones a medios panameños que unas 50 personas de distintas fuerzas de seguridad ingresaron al buque para investigarlo. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no han encontrado nada, pero tampoco autorizan que zarpe la embarcación.

Entre los tripulantes hay pasajeros de Venezuela, Colombia, Perú y Nicaragua, pero en su mayoría son de Panamá.

¿Quién es Cristian?

Cristian tiene 39 años, nació en Río Gallegos y es el único argentino en el equipo. Tiene dos hijos que están en Panamá, junto a su esposa. Mientras que Jonathan, su hermano, y sus padres viven en la capital santacruceña. Jonathan contó a La Opinión Austral que están desesperados. Aseguran que cuando la tripulación llegó a Trinidad y Tobago, estaban sanos, pero con el ingreso de las fuerzas de seguridad y la falta de medidas sanitarias, se contagiaron 14 de los 17 viajeros.

Cristian fue uno de los infectados, pero su familia poco y nada sabe de él. Es que les quitaron los teléfonos celulares y la poca comunicación que tienen es a través de un teléfono que tiene el capitán del barco. "Les prestan el teléfono un rato para que se comuniquen, pero son apenas unos minutos, porque el capitán tiene muchos llamados que atender y temas por resolver para que los saquen de ese lugar", explicó el hermano del cocinero varado.

Jonathan, al igual que Cristian, vivió unos años en Panamá, donde se dedicó al arte y las pinturas. Mientras, su hermano estudió para ser cocinero. "Siempre estuvo trabajando en barcos petroleros, que proveen de combustible a otras embarcaciones. Los culpan de que el barco tenía drogas y armas, pero revisaron todo y no encontraron nada", aseveró el joven, que describió a Cristian como una persona con carácter fuerte: "Para estar en la cocina es necesario", dijo entre algunas bromas para relajar la tensa situación: "Es obvio que está mal, pero mi hermano es optimista".

"No somos criminales" rezan los letreros de protesta.

Anímicamente, la familia está muy preocupada. Jonathan dijo que, con las restricciones de la pandemia, nadie puede acercarse al país porque no hay vuelos. "Nosotros no podemos hacer nada desde acá, tendría que involucrarse el Estado argentino en el tema, es complejo", señaló.

Un pedido especial

Frente a la preocupación de los suyos, Cristian intenta brindarles calma como puede: "Mi hermano sólo dice estoy bien, mami y papi, no se preocupen, tenemos comida y otra cosa no podemos hacer". Por eso Jonathan pidió que las autoridades argentinas se involucren: "Como argentino, más allá de que él viva en Panamá, es un argentino que necesita ayuda, los inculparon de algo que no hicieron", aseguró, porque según cree, si todos los gobiernos de los tripulantes se involucraran, las autoridades de Trinidad y Tobago "sentirían la presión y dejarían libre a la tripulación".