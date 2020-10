Los shoppings de la Ciudad de Buenos Aires volvieron este miércoes a abrir sus puertas al público tras siete meses cerrados, bajo estrictos protocolos sanitarios que contemplan el cierre de los lugares comunes y una capacidad máxima de ingresos, luego de que el Gobierno Nacional autorizó la apertura en el Boletín Oficial.



Con una reducida afluencia de público, los centros comerciales porteños retomaron su actividad en los días previos al Día de la Madre, que se espera que sea un punto de mayor facturación para los locales tras permanecer cerrados desde marzo por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La vuelta de los shoppings es con estricto protocolo (Fernando Pérez Ré/Crónica)



Cada shopping tendrá una capacidad máxima de gente, por ejemplo, el del Abasto podrá recibir entre 2 mil y 2.500 personas; Paseo Alcorta, hasta 1.200 personas; y Alto Palermo hasta 1.400 personas, según se estableció.

En tanto, los comercios deben aclarar con un cartel en la puerta cuántas personas están permitidas en sus locales.

Los ingresantes reciben alcohol en gel (Fernando Pérez Ré/Crónica)



En la puerta de los shoppings, personal del Gobierno porteño brindaba alcohol en gel a los ingresantes, mientras cámaras tomaban la temperatura a los clientes, que debían pisar una alfombra sanitizante.

El protocolo también establece el uso obligatorio del tapabocas, una permanencia que no supere los 90 minutos y un sentido único de circulación dentro del shopping, ya que se dispuso una sola entrada y una sola salida separadas.

Los centros comerciales porteños retomaron su actividad (Fernando Pérez Ré/Crónica)



En los patios de comida, los locales gastronómicos en su mayoría estaban cerrados, aunque los que estaban abiertos tenían el formato de "take away" y no tenían mesas ni sillas para los clientes.

La gente mayor también aprovechó para salir de compras (Fernando Pérez Ré/Crónica)