La crisis por el coronavirus ha cambiado muchos aspectos de la vida cotidiana, obligando a miles de personas a quedarse en casa para protegernos entre todos. Una consecuencia del aislamiento social fue la convivencia familiar, algo que para algunos fue una bendición y para otros no tanto.

Ese fue el caso para este peón rural de Cabildo, quien se vió forzado a aislarse tras estar en contacto estrecho con un caso positivo de Covid 19. Con este audio notificó las malas nuevas a su grupo de amigos:

"Aviso al grupo, aislado, estoy aislado", exclama, y sigue: "Con la Flavia estamos aislados porque al Adrián le salió positivo con el covid y el jueves me llevó a Bahía. Vamos a esperar cinco días a ver qué pasa, si no pasa nada yo me voy".

Después del primer aviso llegó al grupo un segundo audio, un intercambio hilarante entre la pareja que se prepara a pasar los próximos días juntos. El emitente también se quejó del comportamiento irresponsable de varios "covidiotas" en su barrio, sobre todo algunos que avistó compartiendo un mate. Terminó afirmando bien seguro que el Covid no le afectará de ninguna manera: