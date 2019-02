El acusado fue sorprendido en plena vía pública. (Captura)

Un hombre se masturbó frente a una joven de 20 años en la localidad bonaerense de La Plata, la víctima lo grabó y llamó a los vecinos. Transeúntes se acercaron a ayudarla, lo persiguieron pero no lograron atraparlo.



Lucía, la víctima, relató a Crónica que estaba caminando este viernes al mediodía por la calle 61, entre 15 y 16, cuando escuchó a un hombre "chistar". Al darse vuelta, se encontró con el acusado masturbándose en plena vía pública, en la puerta de un edificio.

"Se estaba tocando mientras me preguntaba si me gustaba lo que estaba viendo. Yo me enojé, lo insulté, lo grabé y fui a buscar ayuda. Los vecinos me escucharon, tocaron la alarma vecinal y llamaron a la policía", relató la víctima a nuestro medio.

Y continuó: "El hombre, al darse cuenta que lo estaban buscando, escapó con su bicicleta. Después, abandonó el vehículo y siguió corriendo. Ni los vecinos ni la policía lograron encontrarlo".

Además, detalló: "Este sujeto le robó a varios transeúntes y acosa a las mujeres hace años. Lo agarraron varias veces pero siempre sale".

La joven pidió la difusión de las imágenes que muestran al depravado masturbándose frente a ella. La denuncia se realizó en la Comisaría N°5 de La Plata situada en la calle 28, entre 62 y 63.