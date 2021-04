Uno de los temas que más preocupa en la Argentina es cómo la segunda ola del coronavirus arrasa sin piedad y cómo, a pesar de las circunstancias, hay algunos ciudadanos que todavía niegan la realidad.

Dentro de este marco no tan bueno, con el escándalo del vacunatorio VIP a cuestas, hay historias de gente de bien y solidaria que merece ser contada, cómo la que relata Luis Autalán, periodista de BAE Negocios, para La Opinón Austral.

Autalán contó los nervios previos a la vacunación y la ansiedad cuando la confirmaron por mail que ya tenía fecha y hora para recibir la inoculación en el Centro de Producción Audiovisual Favio de la localidad bonaerense de Bernal.

El periodista hasta llegar a ese lugar, se "abrazó" a su celular y relató sus sensaciones ya que estaba a punto de recibir la vacuna contra el covid-19.

.

El clima le dio un toque especial, ya que al llegar al Centro Favio, edificio del XIX, tuvo que hacer la fila, con la distancia social, bajo la lluvia.

Lo recibieron y chequearon sus datos, a la espera de la aplicación, charla grupal y entrega de carnet, pudo observar como un joven le pasaba alcohol al asiento una y otra vez, siempre con una sonrisa reluciente.

Cumplidos los trámites administrativos, una colaboradora le indicó que ya era su momento y que tenía que ir al box de vacunación. "Vayan tranquilos y felices, no duele nada", exclamó una señora que se retiraba ante la atenta mirada de Luis.

El comentario no hizo otra cosa que sacarle más de una carcajada, mientras observó cómo quiénes lo seguían en la espera murmuraban por lo bajo.

Ya en el box correspondiente, escuchó una voz que le aclaró: "Es la Sinopharm, la china, ojo también es comunista..."

Tras el trámite, una de las trabajadoras de la salud les habló de la segunda dosis, de que deben tomar un paracetamol cada ocho horas y les pidió algo para sorpresa suya y los demás presentes.

"Se pueden sacar todas las fotos que quieran aquí, y si quieren sacarse con nosotras y nosotros eso nos encanta", afirmó la mujer.

Así vacunaban en el Centro de Producción Audiovisual Favio de Bernal.

Cuando se retiraba, Autalán se cruzó con amigos como Luis Arcoraci y Jorge Freddiani, un ex jugador de Quilmes. Entre los tres charlaron un rato sobre el alivio de tener la vacuna y de la amabilidad desde que entraron hasta que se retiraron del lugar.

.

Esa charla se vio interrumpida por otra señora que los sorprendió con su acotación. "Tengo una amiga que me dice que vacunan con agua. ¿Sabe qué le dije? Excelente, necesito un placebo para frenar mi angustia", afirmó la mujer.

Luego de ese momento que les resultó un tanto extraño, una mujer esperaba pacientemente en la antesala su momento para recibir. "Es la primera vez que salgo a la calle desde marzo del año pasado. Mi hija y mi hijo son trabajadores de la salud, me acercan todo lo que necesito y me piden que no salga. También me dicen que están extenuados físicamente pero mucho más los agota el destrato de muchos, lo inaudito de otros y yo les digo que los entiendo porque soy testigo y que estoy orgullosa de ellos", les dijo.

Luis Autalán tuvo muchas ganas de abrazarla, pero acorde a las recomendaciones, no lo hizo y sólos se retiró segundos después agradecido del personas que trabaja en el Centro de Producción Audiovisual Favio.