Este sábado, en la última edición de PH (Podemos Hablar), la cantante Lissa Vera compartió escalofriantes detalles sobre sus últimos momentos en Bandana, la banda fememina que cultivó grandes éxitos a principios de los 2000.

En la charla dirigida por el conductor Andy Kusnetzoff, Vera comenzó el relato hablando de la repercusión que tuvo el intento de secuestro en su economía: “Mis ahorros de Bandana se fueron cuando me quisieron secuestrar, que me tuve que borrar de mi barrio. Eso fue horrible”.

El grupo debutado en 2001 consiguió un disco de platino con su primer lanzamiento, realizó tours por todo el país y hasta participó del soundtrack de Lilo y Stitch, pero Vera no pudo disfrutar del dinero que su esfuerzo le ganó.

La cantante contó que los asaltantes la esperaron en su barrio: “La noche que tenían pensado el hecho me estuvieron esperando en una esquina, ellos sabían todo mi itinerario". Por pura casualidad, Vera no viajó por la ruta de siempre y los criminales se retiraron.

Ella recién se enteraría del atentado contra su persona a través de un conocido. Al día siguiente, la banda de secuestradores fueron a amenazar a un amigo de la infancia de Vera, a quien le contaron todos los detalles del intento. “El papá de este chico fue a hablar con el mío. Yo justo tenía un viaje a Paraguay y en lugar de llevarme una valija a la gira me agarré tres y desaparecí”.

Las Bandanas se separaron en 2004, y tuvieron un reencuentro en 2016.

Pocos días después de su partida, la familia de la ex Bandana también se relocalizó. Sacando a los mas jóvenes de la escuela y pidiendo licencias se trasladaron a Paraguay, donde tenían familia. A pesar de las alarmantes codiciones, Vera tuvo que mantener el siencio: "Tuve que guardarlo porque justo estábamos en la época de plena locura, no tenía que enterarse nadie".

A pesar de sus mejores intentos, el escándalo se filtró. La artista rescató la ayuda que recibió de Gustavo Yankelevich, productor de televisión argentino que ayudó en la construcción de la carrera de Bandana. "Nos ayudaron y estuvimos viviendo como un mes adentro del Abasto Plaza, en un hotel, porque no podíamos vover".

El peligro se extendió fuera del círculo familiar de Vera. La cantante contó a Kusnetzoff que una de sus amigas también sufrió un intento de secuestro: "La agarraron en el medio del centro de San Justo, la trataron de meter a un auto y le preguntaban donde estaba yo", confesó Vera.

Lissa Vera continuó trabajando en el entretenimiento luego de Bandana, participando en programas como ShowMatch y Gran Hermano Famosos.

“Fue una de las cosas más jodidas que viví durante Bandana, la pasamos muy mal y la plata se fue en alquiler y en cosas. Cuando terminamos el contrato, si bien fue voluntario, yo me quedé sin trabajo, con cinco mil pesos en el bolsillo y la vida, que no sabía a donde iba a terminar”. A pesar de la gravedad de su situación, la ex Bandana afirmó que pudo salir adelante y hoy está contenta, disfrutando de su presente.