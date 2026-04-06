Una noche así está pensada para quienes valoran las experiencias que se sienten y se recuerdan: amantes de la música en vivo, seguidores de las grandes voces y personas que disfrutan compartir momentos especiales, ya sea en pareja, con amigos o en familia. El show de Amanda Miguel convoca tanto a quienes crecieron con sus canciones como a nuevas generaciones que buscan vivir algo distinto, auténtico y cargado de emoción.

Dueña de una de las voces más potentes y reconocibles de la música en español, Amanda Miguel se consolidó como una de las grandes referentes de la balada romántica. Su legado ha marcado generaciones y hoy sigue creciendo en la era digital, donde su música supera los 1.000 millones de reproducciones y continúa conquistando nuevas audiencias.

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El show recorrerá clásicos inolvidables como "Él Me Mintió", "Así No Te Amará Jamás", "Castillos", "Mi Buen Corazón" y "Hagamos un Trato", canciones que siguen emocionando tanto a su público histórico como a nuevas generaciones que conectan con la intensidad de sus letras.

Reconocida con el Grammy a la Excelencia Musical, Amanda Miguel es una figura clave de la cultura pop latinoamericana. Su vigencia se reafirma constantemente, incluso en fenómenos recientes que revalorizan su obra y la acercan a nuevos públicos, además del reconocimiento de artistas actuales que la consideran una gran influencia.

En este contexto, desde Club Crónica se invita a todos aquellos que buscan vivir una experiencia distinta a ser parte de esta noche especial. Tanto los usuarios de Club Crónica Classic como de Club Crónica Black podrán acceder a un beneficio exclusivo de 2x1 en entradas, una oportunidad ideal para compartir el show y disfrutar de un espectáculo único con ventajas especiales. El club continúa generando alianzas estratégicas -como esta junto al Teatro Gran Rex- para acercar a su comunidad a propuestas inolvidables.

La cita del 15 de mayo será mucho más que un concierto: una celebración de su historia, su inconfundible voz y su conexión profunda con el público argentino, en una noche cargada de emoción y grandes clásicos.

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