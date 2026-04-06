Noche inolvidable en el Gran Rex
Amanda Miguel vuelve a la Argentina para reencontrarse con el público porteño en una noche única. El viernes 15 de mayo, el Teatro Gran Rex será el escenario de un espectáculo en vivo que celebra más de 45 años de trayectoria y más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo. A través de Club Crónica, el público podrá acceder a beneficios exclusivos como 2x1 en entradas, una oportunidad ideal para vivir esta experiencia inolvidable acompañado y disfrutar de un show único con ventajas especiales.
Una noche así está pensada para quienes valoran las experiencias que se sienten y se recuerdan: amantes de la música en vivo, seguidores de las grandes voces y personas que disfrutan compartir momentos especiales, ya sea en pareja, con amigos o en familia. El show de Amanda Miguel convoca tanto a quienes crecieron con sus canciones como a nuevas generaciones que buscan vivir algo distinto, auténtico y cargado de emoción.
Dueña de una de las voces más potentes y reconocibles de la música en español, Amanda Miguel se consolidó como una de las grandes referentes de la balada romántica. Su legado ha marcado generaciones y hoy sigue creciendo en la era digital, donde su música supera los 1.000 millones de reproducciones y continúa conquistando nuevas audiencias.
El show recorrerá clásicos inolvidables como "Él Me Mintió", "Así No Te Amará Jamás", "Castillos", "Mi Buen Corazón" y "Hagamos un Trato", canciones que siguen emocionando tanto a su público histórico como a nuevas generaciones que conectan con la intensidad de sus letras.
Reconocida con el Grammy a la Excelencia Musical, Amanda Miguel es una figura clave de la cultura pop latinoamericana. Su vigencia se reafirma constantemente, incluso en fenómenos recientes que revalorizan su obra y la acercan a nuevos públicos, además del reconocimiento de artistas actuales que la consideran una gran influencia.
En este contexto, desde Club Crónica se invita a todos aquellos que buscan vivir una experiencia distinta a ser parte de esta noche especial. Tanto los usuarios de Club Crónica Classic como de Club Crónica Black podrán acceder a un beneficio exclusivo de 2x1 en entradas, una oportunidad ideal para compartir el show y disfrutar de un espectáculo único con ventajas especiales. El club continúa generando alianzas estratégicas -como esta junto al Teatro Gran Rex- para acercar a su comunidad a propuestas inolvidables.
La cita del 15 de mayo será mucho más que un concierto: una celebración de su historia, su inconfundible voz y su conexión profunda con el público argentino, en una noche cargada de emoción y grandes clásicos.
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