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Jueves, 28 de mayo de 2026

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Crecimiento

Capacitación que impulsa nuevas oportunidades

A través del Club Crónica, Instituto Superior Crónica suma ventajas especiales para quienes eligen capacitarse, incluyendo el beneficio exclusivo Black Free en la matrícula para cualquiera de sus carreras. En un escenario donde la formación continua es clave para acceder a nuevas oportunidades laborales y personales, Instituto Superior Crónica refuerza su propuesta educativa sumando valor a través del Club Crónica, una plataforma de beneficios pensada para acompañar a su comunidad en cada paso.

La iniciativa integra no solo propuestas de capacitación en distintas áreas, sino también ventajas exclusivas que hacen más accesible el inicio de una carrera profesional. En este sentido, uno de los diferenciales más destacados es el beneficio Black "Free", disponible en la matrícula de cualquiera de las carreras, permitiendo comenzar a estudiar con condiciones preferenciales.

Club Crónica: más que beneficios, una comunidad

El Club Crónica se consolida como un espacio que amplía la experiencia educativa, brindando beneficios exclusivos que acompañan a quienes apuestan por formarse y crecer. La propuesta combina accesibilidad, oportunidades y acompañamiento en cada etapa del aprendizaje.

Formación con foco en el futuro


Instituto Superior Crónica ofrece una variedad de carreras y capacitaciones diseñadas para responder a las demandas actuales del mercado laboral. Con contenidos actualizados y una modalidad flexible, la institución busca que cada estudiante pueda avanzar a su ritmo y según sus objetivos.

Capacitación que impulsa nuevas oportunidades

Black "Free": un diferencial en el inicio de cada carrera

Dentro de los beneficios del  Club Crónica, el acceso al Black con "Free" en la matrícula se presenta como una oportunidad destacada para quienes deciden comenzar una carrera. Este beneficio exclusivo refuerza el compromiso de facilitar el acceso a la educación y acompañar a cada estudiante desde el primer paso.

Capacitación que impulsa nuevas oportunidades

Una propuesta que impulsa el crecimiento


Con una combinación de formación, beneficios y comunidad, Instituto Crónica se posiciona como una alternativa integral para quienes buscan desarrollarse profesionalmente. A través del Club Crónica y sus ventajas exclusivas, la experiencia educativa se amplía más allá del aula, acompañando cada proyecto personal y profesional.


 Para aprovechar este beneficio, descargá la app de Club Crónica y hacete socio. Está disponible en la Play Store y App Store.

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