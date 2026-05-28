La iniciativa integra no solo propuestas de capacitación en distintas áreas, sino también ventajas exclusivas que hacen más accesible el inicio de una carrera profesional. En este sentido, uno de los diferenciales más destacados es el beneficio Black "Free", disponible en la matrícula de cualquiera de las carreras, permitiendo comenzar a estudiar con condiciones preferenciales.

Club Crónica: más que beneficios, una comunidad

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El Club Crónica se consolida como un espacio que amplía la experiencia educativa, brindando beneficios exclusivos que acompañan a quienes apuestan por formarse y crecer. La propuesta combina accesibilidad, oportunidades y acompañamiento en cada etapa del aprendizaje.

Formación con foco en el futuro





Instituto Superior Crónica ofrece una variedad de carreras y capacitaciones diseñadas para responder a las demandas actuales del mercado laboral. Con contenidos actualizados y una modalidad flexible, la institución busca que cada estudiante pueda avanzar a su ritmo y según sus objetivos.

Black "Free": un diferencial en el inicio de cada carrera

Dentro de los beneficios del Club Crónica, el acceso al Black con "Free" en la matrícula se presenta como una oportunidad destacada para quienes deciden comenzar una carrera. Este beneficio exclusivo refuerza el compromiso de facilitar el acceso a la educación y acompañar a cada estudiante desde el primer paso.

Una propuesta que impulsa el crecimiento





Con una combinación de formación, beneficios y comunidad, Instituto Crónica se posiciona como una alternativa integral para quienes buscan desarrollarse profesionalmente. A través del Club Crónica y sus ventajas exclusivas, la experiencia educativa se amplía más allá del aula, acompañando cada proyecto personal y profesional.





Para aprovechar este beneficio, descargá la app de Club Crónica y hacete socio. Está disponible en la Play Store y App Store.