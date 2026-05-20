Escapadas sin límites para disfrutar el camino

En Argentina, el alquiler de autos ganó terreno por las ventajas que ofrece: evitar gastos de mantenimiento, seguros, patente o service, y la posibilidad de elegir el vehículo ideal para cada ocasión. Desde autos compactos para recorrer la ciudad hasta camionetas y modelos más amplios para viajes familiares, hoy existen opciones para cada necesidad. Y con los beneficios de Club Crónica, la experiencia puede ser todavía más conveniente.

Además, alquilar permite disfrutar del viaje sin depender de horarios de transporte, sumar comodidad para trasladar equipaje y planificar recorridos personalizados. Para muchos viajeros también representa una forma inteligente de ahorrar, especialmente cuando aparecen promociones y beneficios exclusivos para compras online gracias a Club Crónica.

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En ese contexto, Localiza Argentina ofrece beneficios especiales para aprovechar al máximo cada viaje. Los socios de Club Crónica cuentan con un 15% OFF en alquiler de vehículos, obteniendo un 5% OFF más un 10% extra pagando anticipado, válido de lunes a domingo. En tanto, los usuarios Black acceden a un 20% OFF exclusivo en el alquiler de vehículos, con un 10% OFF más un 10% extra abonando anticipadamente en compras online.

La experiencia de alquilar un auto también abre la puerta a descubrir destinos que muchas veces quedan fuera de los circuitos tradicionales. Un fin de semana en la Costa Atlántica, una escapada gastronómica a Córdoba, recorrer bodegas en Mendoza o perderse entre los paisajes del sur argentino son algunos planes ideales para hacer sobre ruedas y aprovechar al máximo los beneficios de Club Crónica.

Para quienes viajan desde Buenos Aires, por ejemplo, una excelente opción es manejar hasta Carlos Keen o San Antonio de Areco para disfrutar de propuestas rurales y gastronómicas. También se puede elegir una ruta más extensa hacia Bariloche, Mendoza o Salta y vivir el viaje como parte de la experiencia, siempre con la comodidad y flexibilidad que brinda alquilar un vehículo.

Otro punto a favor es la flexibilidad. Muchas personas utilizan el alquiler para resolver situaciones puntuales: un viaje de negocios, vacaciones familiares, traslados durante reparaciones del auto propio o incluso escapadas improvisadas. La posibilidad de reservar online y acceder a descuentos exclusivos de Club Crónica hace que cada vez más usuarios consideren esta alternativa.

En tiempos donde la experiencia vale tanto como el destino, alquilar un vehículo se transforma en mucho más que un medio de transporte: es la oportunidad de viajar con libertad, comodidad y ahorro junto a los beneficios que ofrece Club Crónica.

Para aprovechar este beneficio, descargá la app de Club Crónica y hacete socio. Está disponible en la Play Store y App Store.