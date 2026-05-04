Con opciones cada vez más amplias para disfrutar del mejor entretenimiento, hoy el público puede elegir entre una gran variedad de salas de cine y propuestas teatrales, muchas de ellas con beneficios exclusivos a través de Club Crónica.

En el circuito cinematográfico, cadenas como Atlas Cines, Cinépolis, Cinemacenter y Cinema Adrogué ofrecen una cartelera variada con los últimos estrenos, películas familiares y producciones para todos los gustos. A esta propuesta se suma una destacada oferta teatral con espacios como el Teatro Metropolitan, Paseo La Plaza y el Teatro Gran Rex, que presentan espectáculos para todos los públicos. Gracias a Club Crónica. , los usuarios pueden acceder a promociones como 2x1 en entradas, disponibles todos los días a través de su app oficial, lo que permite disfrutar del cine y el teatro a un costo mucho más accesible.

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Pero la propuesta no se limita solo a la pantalla grande. También podés disfrutar del teatro desde tu hogar o smartphone a través de la plataforma digital Teatrix, que amplía la experiencia cultural con obras en vivo y contenidos online. De esta manera, se puede acceder tanto a espectáculos presenciales como a producciones teatrales desde casa, adaptándose a todos los públicos.

En este contexto, Club Crónica se posiciona como un aliado clave para quienes buscan entretenimiento de calidad con beneficios exclusivos. Desde cine hasta teatro, la propuesta integra distintas formas de disfrutar la cultura con descuentos y facilidades que hacen más accesible cada salida.

Para aprovechar este beneficio, descargá la app de Club Crónica y hacete socio. Está disponible en la Play Store y App Store.