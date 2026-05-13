Con un concepto inspirado en el tapeo mediterráneo y una propuesta moderna de take away y delivery, Zomma Tapas ofrece desde bruschettas y pinxos hasta bagels, ensaladas, tablas y opciones dulces para disfrutar en cualquier momento del día. Además, su carta online permite acceder de manera simple y rápida a todos sus productos.

Como parte de los beneficios exclusivos de Club Crónica, los usuarios podrán acceder a descuentos especiales todos los días, sin tope de reintegro:

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Con distintas sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, Zomma Tapas se posiciona como una alternativa ideal para disfrutar en casa, compartir con amigos o resolver una comida rica y diferente.

Sucursales de Zomma Tapas

Caballito: Doblas 571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Belgrano: Mariscal Antonio José de Sucre 2727, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Palermo: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





Para conocer más sobre Zomma Tapas y aprovechar los beneficios exclusivos de Club Crónica, ingresá a su tienda online y disfrutá de una experiencia gastronómica con el mejor sabor mediterráneo.

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