Sabores mediterráneos y tapeo gourmet
El placer de compartir buenas tapas, sabores frescos y opciones gourmet ahora tiene un nuevo aliado para los socios de Club Crónica. Zomma Tapas se convirtió en una de las propuestas gastronómicas ideales para quienes buscan disfrutar de una experiencia diferente, con productos artesanales, ingredientes de calidad y una amplia carta para todos los gustos.
Con un concepto inspirado en el tapeo mediterráneo y una propuesta moderna de take away y delivery, Zomma Tapas ofrece desde bruschettas y pinxos hasta bagels, ensaladas, tablas y opciones dulces para disfrutar en cualquier momento del día. Además, su carta online permite acceder de manera simple y rápida a todos sus productos.
Como parte de los beneficios exclusivos de Club Crónica, los usuarios podrán acceder a descuentos especiales todos los días, sin tope de reintegro:
- 10% Classic en cualquier producto de la carta online.
- 20% exclusivo Black en cualquier producto de la carta online.
- Beneficio válido de lunes a domingo y sin tope de descuento.
Con distintas sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, Zomma Tapas se posiciona como una alternativa ideal para disfrutar en casa, compartir con amigos o resolver una comida rica y diferente.
Sucursales de Zomma Tapas
- Caballito: Doblas 571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Belgrano: Mariscal Antonio José de Sucre 2727, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Palermo: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para conocer más sobre Zomma Tapas y aprovechar los beneficios exclusivos de Club Crónica, ingresá a su tienda online y disfrutá de una experiencia gastronómica con el mejor sabor mediterráneo.
Para aprovechar este beneficio, descargá la app de Club Crónica y hacete socio. Está disponible en la Play Store y App Store.