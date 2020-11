Atención emprendedores: cómo vender más a pesar de la crisis

¿Iniciaste un emprendimiento o negocio y querés aumentar tus ventas? ¿Querés descubrir cómo hacen las marcas internacionales para sobrevivir a pesar de la pandemia? Bueno, Jürgen Klaric te da consejos muy fáciles de trabajar, para conocer cómo funciona la mente de tus compradores.

En su libro "Véndele a la mente, no a la gente" Jürgen Klaric insiste en que hay que hablar menos y hacer más. Las estrategias de ventas tradicionales ya caducaron, porque el mundo en el que nos movemos cambió por completo.

Todos los consejos para tener un emprendimiento exitoso

¿Para qué la neurociencia?

La neurociencia aplicada a las ventas, nos enseña a comprender cómo funciona la mente humana, a diferencia de los métodos tradicionales de venta y marketing. Nada mejor que conocer qué piensan y sienten los usuarios, para lograr captar su atención y su deseo por adquirir ese producto que vendemos.

Por ejemplo, Jürgen Klaric explica que "salir a vender productos y servicios es desgastante y cada vez será más difícil. Si vas a ofrecer simplemente pañales, por ejemplo, vas a terminar con dolor de cabeza. Te conviene más vender la forma de cubrir la necesidad antropológica inconsciente de una mamá que salir a vender un pañal porque así, ella te va a escuchar con mayor atención, se sentirá comprendida y cercana al mundo de posibilidades que le ofrece tu producto para mejorar su experiencia de cuidadora y protectora de su hijito" y agrega un dato muy interesante, "Pequeñín, una de las marcas más importantes en su categoría en Colombia, se dio cuenta que el mejor momento para vender un pañal, no es cuando el niño ya nació, sino meses antes del parto, cuando las mujeres están todavía muy asustadas por no saber si serán capaces de ser buenas madres"

Vender ahora es una ciencia:

El autor comenta en su libro que "Antes vender era sólo una técnica, hoy es una ciencia. ¿Sabes por qué? Porque se involucran diversas ciencias para validar los discursos. Desde hace más de 20 años, gracias a la neurolingüística, se sabe que la comunicación correcta y persuasiva no sólo se realiza a través de las palabras sino también mediante la entonación y la posición del cuerpo: la famosa comunicación no verbal, sin embargo no estaba científicamente comprobado. Gracias a la tecnología que usamos en la actualidad, las neurociencias han validado este hecho e incluso han determinado las proporciones en que participa cada elemento de la comunicación".

"Véndele a la mente no a la gente", de Jürgen Klaric, es un libro por demás interesante y necesario, para este momento donde la economía y los emprendimientos aún se encuentran afectados y desafiados a superar los cambios en nuestra vida cotidiana, que dejó el COVID-19.

A su vez, el autor prueba en este libro que los procesos de ventas son sumamente desgastantes y poco efectivos debido a que no sabemos cómo funciona la mente pero si le hacemos caso a la gente. Las ventas de este libro han sido todo un récord en los primeros meses tras su lanzamiento, convirtiéndose en el modelo comercial y de venta de empresas como General Motors, Telefónica Movistar, Claro, SAB-Miller e Ikea.

